NYSE-Aktienkurs Signet Jewelers-Aktie:

58,80 USD +3,65% (17.06.2022, 22:00)



ISIN Signet Jewelers-Aktie:
BMG812761002

BMG812761002



WKN Signet Jewelers-Aktie:
A0Q9SE

A0Q9SE



Ticker-Symbol Signet Jewelers-Aktie:
SZ2

SZ2



NYSE-Symbol Signet Jewelers-Aktie:
SIG

SIG



Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (19.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) unter die Lupe.Der weltgrößte Einzelhändler für Diamantenschmuck habe jüngst mit herausragenden Zahlen zum ersten Quartal positiv überrascht. Zudem habe Signet Jewelers seine Jahresprognosen bekräftigt und zusätzlich noch ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Bei den Analysten komme dies gut an: Die UBS traue der Signet Jewelers-Aktie eine Kursverdopplung zu. Die Schweizer Großbank habe für das Papier des US-Unternehmens ihre Kaufempfehlung bestätigt und sehe es perspektivisch bei 120 USD. Demnach hätte der Titel - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - mehr als 100% Luft nach oben.Der jüngste Quartalsbericht könne sich sehen lassen und auch der Ausblick in diesem schwierigen Umfeld überzeuge. Die Signet Jewelers-Aktie befinde sich auf der Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2022)Börsenplätze Signet Jewelers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Signet Jewelers-Aktie:55,99 EUR +4,21% (17.06.2022, 22:02)