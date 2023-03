- Die Barmittel in der Bilanz der Bank würden sich auf ca. 4,54 Mrd. Dollar bei einem Guthaben von 6,58 Mrd. Dollar und einer beträchtlichen zusätzlichen Kreditaufnahmekapazität von etwa 29,01 Mrd. Dollar belaufen. Darüber hinaus halte die Bank liquide Wertpapiere im Wert von rund 26,41 Mrd. Dollar.



Die Einlagen würden sich auf 89,17 Mrd. Dollar belaufen und seien seit Ende 2022 um 576 Mio. Dollar gestiegen. Die Bank führe einen gezielten Abbau von 1,27 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten durch, was zu einem Saldo von 16,52 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten führe.



"Die Signature Bank investiert nicht in digitale Vermögenswerte, handelt nicht mit ihnen, hält sie nicht, lagert sie nicht und vergibt keine Kredite, die durch digitale Vermögenswerte besichert sind." Der Aktienkurs von Silvergate Capital (SI.US) und Signature Bank würden sich immer noch in fast derselben Spanne bewegen, wobei der zweite Wert gesünder zu sein scheine, als der Markt denke. Der RSI-Indikator liege bei 26 Punkten und signalisiere einen überverkauften Bereich. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Signature Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Signature Bank-Aktie:

65,81 EUR -23,27% (10.03.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Signature Bank-Aktie:

70,00 USD -22,87% (10.03.2023, 22:00)



ISIN Signature Bank-Aktie:

US82669G1040



WKN Signature Bank-Aktie:

A0B9ZR



Ticker-Symbol Signature Bank-Aktie:

TQJ



NASDAQ-Symbol Signature Bank-Aktie:

SBNY



Kurzprofil Signature Bank:



Signature Bank (ISIN: US82669G1040, WKN: A0B9ZR, Ticker-Symbol: TQJ, NASDAQ-Symbol: SBNY) ist eine in New York ansässige Geschäftsbank. Die Bank bietet eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen an. Die operativen Segmente der Signature Bank sind Commercial Banking und Specialty Finance. Signature Bank ist in New York tätig und erzielt einen Großteil der Erträge aus dem Segment Commercial Banking, das hauptsächlich aus gewerblichen Immobilienkrediten, gewerblichen und industriellen Krediten sowie dem Einlagengeschäft für Unternehmen besteht. Das Segment Specialty Finance umfasst Finanzierungs- und Leasingprodukte, einschließlich Finanzierung und Leasing von Ausrüstungen, Transportmitteln, Taxi-Medaillons, gewerblicher Schifffahrt, kommunalen und nationalen Franchisen. (13.03.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Signature Bank ist stark? Wells Fargo mit optimistischerem Ausblick trotz des Ausverkaufs - AktiennewsNach dem Zusammenbruch von Silvergate Capital stellt der Markt eine wichtige Frage, so die Experten von XTB.Gebe es eine weitere Krypto-Bank, die gefährdet sein könnte? Die Augen der Spekulanten seien nach wie vor auf die Signature Bank (ISIN: US82669G1040, WKN: A0B9ZR, Ticker-Symbol: TQJ, NASDAQ-Symbol: SBNY) gerichtet, aber Wells Fargo sei der Ansicht, dass sich das Silvergate-Szenario für das Institut nicht wiederholen werde und es vom Ausscheiden der "Konkurrenten" aus dem Markt profitieren könnte.- Die Signature Bank (SBNY.US) habe davon profitiert, dass sie in der jüngsten Hausse "kryptofreundlich" gewesen sei. Ihr Aktienkurs habe die Gewinne seit Beginn des Krypto-Bullenmarktes (Herbst 2020) inzwischen fast vollständig aufgezehrt.- Die Bank habe kürzlich ihr Engagement im Kryptowährungssektor reduziert, und das US-Justizministerium ermittle nicht gegen sie. Es gebe auch keine Informationen über eine mögliche Fusion mit FTX / Alameda Research.- Die Bank habe diese Woche einen Rückkauf eigener Aktien im Wert von 55 Millionen Dollar angekündigt. Wells Fargo-Analysten hätten sich positiv über das Geschäft geäußert.Die Short-Positionen auf Silvergate Capital-Aktien seien seit dem Zusammenbruch von FTX sprunghaft angestiegen, wobei Spekulanten darauf hinweisen würden, dass es mit der Bank noch schlimmer kommen könnte. Derzeit liege die Zahl der leer verkauften Silvergate-Aktien (Short-Interest) bei fast 80% und sei bereits vor dem Zusammenbruch von FTX relativ hoch gewesen (über 12%). Bei Signature Bank liege das Short Interest derzeit bei etwa 6%, was darauf hindeute, dass die Spekulanten trotz des massiven Ausverkaufs und der Kontroverse um die Aktien der Bank immer noch Angst hätten, auf einen Kursrückgang zu setzen. Dies könnte auf eine gewisse Marktineffizienz hindeuten und sei potenziell ein positives Zeichen. (Quelle: Bloomberg)- In ihrem Finanzbericht vom 8. März habe die Bank ihre starke finanzielle Position bekräftigt und habe auf begrenzte Salden im Zusammenhang mit Kryptowährungen hingewiesen. Sie verfüge über mehr als 100 Milliarden Dollar an diversifizierten Vermögenswerten. Sie habe eine TIER 1-Ratio von 10,42 und übertreffe die regulatorischen Anforderungen;- Ihre langfristigen und kurzfristigen Kreditratings mit Investment-Grade seien kürzlich von Fitch Ratings und Moody's bestätigt worden. Im Januar habe sie eine 25%ige Erhöhung ihrer Dividende auf 2,8 Dollar angekündigt.