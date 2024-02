TSXV-Aktienkurs Sigma Lithium-Aktie:

26,94 CAD -6,36% (31.01.2024, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs Sigma Lithium-Aktie:

20,06 USD -6,17% (31.01.2024, 22:00)



ISIN Sigma Lithium-Aktie:

CA8265991023



WKN Sigma Lithium-Aktie:

A3CTYQ



TSXV-Symbol Sigma Lithium-Aktie:

SGML



NASDAQ-Symbol Sigma Lithium-Aktie:

SGML



Kurzprofil Sigma Lithium:



Sigma Lithium (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, TSX Venture-Symbol: SGML, NASDAQ-Symbol: SGML) ist ein in Kanada ansässiger globaler Lithiumproduzent, der Batterien für Elektrofahrzeuge mit umweltfreundlichem und hochreinem Lithium versorgt. (01.02.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sigma Lithium-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Aktien aus dem Bereich Lithium haben an der Börse seit geraumer Zeit einen schweren Stand, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie von Sigma Lithium (ISIN: CA8265991023, WKN: A3CTYQ, TSX Venture-Symbol: SGML, NASDAQ-Symbol: SGML).Der starke Preisverfall bei dem Batteriemetall habe auf die einschlägigen Papiere abgefärbt - gut abzulesen am Best of Lithium-Index . Das Auswahlbarometer, das neun Aktien von Unternehmen erfasse, welche die Lithium-Nachfrage bedienen würden, habe sich allein seit Sommer 2023 mehr als halbiert.Anders als erwartet seien Engpässe bei dem für die Stromspeicherung wichtigen Leichtmetall bisher ausgeblieben. Denn die Lithiumproduzenten hätten ihre Kapazitäten nach oben gefahren. Gleichzeitig stocke die Nachfrage aus der E-Autoindustrie, einem der wichtigen Lithium-Nachfrager, in vielen Regionen der Erde. Ein explosives Gemisch für die Lithiumpreise - und damit auch für die Lithiumproduzenten, deren Margen in den vergangenen Monaten deutlich geschmolzen seien. Die UBS sehe in einer aktuellen Studie weiteren Druck auf die Lithiumpreise. Im laufenden Jahr solle das Angebot um über 40 Prozent höher ausfallen als noch im Jahr 2023. Was die UBS jedoch nicht auf der Rechnung habe: Immer mehr Projekte würden vorübergehend oder ganz eingestellt, weil sie nicht mehr rentabel seien. Insofern könnten die Engpässe doch noch auftreten, aber eben mit Verzögerung.Autobauer mit Weitblick jedenfalls seien weiterhin auf der Suche nach Anbietern, die ihre Nachfrage langfristig decken könnten. Dabei seien auch Übernahmen möglich. Der vielleicht heißeste Kandidat sei Sigma Lithium. Die Kanadier befänden sich bereits seit vergangenem Jahr in der Lithiumproduktion. Tesla solle schon vor einem Jahr an dem brasilianischen Lithiumprojekt von Sigma interessiert gewesen sein. Im Dezember seien Agenturberichten zufolge dann Volkswagen und der chinesische Batterie-Weltmarktführer CATL als mögliche weitere Kaufinteressenten gespielt worden.nun berichtet habe, habe auch der chinesische BYD Konzern ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) mit Sigma Gespräche über eine mögliche Liefervereinbarung, ein Joint Venture oder eine Übernahme geführt. Während Sigma aktuell 2,2 Mrd. Dollar auf die Börsenwaage bringt, ist der Konzern angesichts eines mittelfristig realistischen Jahresumsatzes jenseits der Marke von 2 Mrd. Dollar nicht teuer, sodass bei einer Übernahme sicherlich eine attraktive Prämie drin ist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 4/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link