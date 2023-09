XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (27.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach vielen schwachen Tagen zuletzt gehöre Siemens am Mittwoch zu den stärksten Aktien im DAX. Mit einem Plus von rund drei Prozent könne sich Siemens von den Tiefs lösen, als der Titel zu Jahresbeginn auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen sei. Schwung hätten vor allem positive Worte von JPMorgan gegeben."Keine Nachrichten sind gute Nachrichten", habe Analyst Andrew Wilson in einer neuen Studie geschrieben. Er habe zuvor mit dem Management von Siemens über das vierte Geschäftsquartal (per Ende September) gesprochen. Angesichts des massiven Abverkaufs zuletzt sei das Ausbleiben negativer Nachrichten im Vorfeld der Quartalszahlen ein gutes Zeichen. Wilson sehe das Kursziel bei 190 Euro, das Rating laute angesichts des Kurspotenzials von mehr als 40 Prozent "Overweight".Zum Kauf rate auch Simon Toennessen von Jefferies. Aufgrund der schwächeren Auftragslage im Digitalgeschäft habe er seine Schätzungen für das neue Geschäftsjahr 2023/24 zwar gekürzt und auch das Kursziel von 190 auf 178 Euro reduziert. Er liege damit nun aber nach eigenen Angaben immer noch auf dem Konsensniveau. Die Q4-Zahlen sollten derweil ähnliche Trends wie im Vorquartal aufweisen, Siemens dürfte seine zuletzt aktualisierten Prognosen erfüllen. Angesichts der gesunkenen Erwartungen am Markt bleibe die Aktie für ihn attraktiv, das Rating laute entsprechend "Buy". Positiv sei dabei, dass die Probleme im Digitalgeschäft in China vom Markt inzwischen besser verstanden würden.