Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (15.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Während die Berichtssaison bereits weitgehend abgeschlossen sei, stehe das Zahlenwerk von Siemens noch vor der Tür. Der Industriekonzern öffne am Donnerstag, 17. November, seine Bücher für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Ende September abgelaufenen Geschäftsjahres 2021/22. Das verspreche viel Spannung.Operativ sei es jüngst trotz eines sich zunehmend eintrübenden Umfeldes robust für den Konzern gelaufen. Vor allem im Neugeschäft könne Siemens auf volle Bücher blicken. Einer der Wachstumstreiber sei das Geschäft mit der Fabrikautomatisierung, aber auch das Geschäft mit smarter Infrastruktur sei zuletzt deutlich gewachsen. Allerdings rechne Konzernchef Roland Busch mit einer Normalisierung. Umsatz- und Auftragswachstum hätten im dritten Quartal dabei auch von einem schwächeren Euro profitiert.Aber auch Siemens habe mit Lieferkettenengpässen sowie steigenden Arbeits- und Einkaufskosten zu kämpfen. Dies wolle der Konzern durch Preiserhöhungen und Effizienzsteigerungen auffangen.Größtes Problem bleibe jedoch aktuell die Beteiligung am Energietechnikkonzern Siemens Energy , den die Münchener vor rund zwei Jahren abgespalten hätten und an dem sie noch 35 Prozent halten würden. Dabei habe sich Siemens vorgenommen, den Anteil weiter zu senken. Siemens Energy sei wegen Problemen in seinem verlustträchtigen Windenergiegeschäft in Turbulenzen geraten und habe mehrfach seine Erwartungen zurückschrauben müssen. Im dritten Geschäftsquartal habe Siemens Milliarden auf die Beteiligung abgeschrieben. Dies, sowie weitere Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland hätten dem Konzern in den drei Monaten per Ende Juni den ersten Verlust seit mehr als zehn Jahren eingebrockt.Die Siemens-Aktie habe im starken Marktumfeld zuletzt deutlich zugelegt. Damit habe sich das Chartbild vor den Zahlen aufgehellt. Anleger lassen die jüngsten Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens-Aktie. Langfristig sei Siemens mit dem Fokus auf Digitalisierung auf dem richtigen Weg. (Analyse vom 15.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link