Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.11.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Vor dem nächsten Widerstand - ChartanalyseDie Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) konnte sich im Oktober um 9,3% erholen und dabei Mitte des Monats nach mehreren gescheiterten Versuchen auch die mittelfristige 100-Tage-Linie überbieten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge hätten sich die Notierungen an das August-Hoch bei 112,66 EUR herangeschoben, das - trotz eines Intraday-Tops bei 113,76 EUR am Dienstag - per Endstand bislang noch nicht habe überwunden werden können. Auch gestern sei es mit dem Tageshoch bei 112,92 EUR nur punktuell über diese Hürde gegangen, bevor die Notierungen nach unten abgedreht und die Sitzung schlussendlich mit einem Minus von 1,8% bei 110,32 EUR beendet hätten.Ausblick: Mit der Oktober-Erholung habe sich die Siemens-Aktie an ein wichtiges Chart-Level herangeschoben, auf dem gleich mehrere Widerstände bremsend wirken würden.Das Long-Szenario: Zusammen mit der Volumenspitze zwischen 112,00 EUR und 112,50 EUR bilde das August-Hoch bei 112,66 EUR jetzt den ersten Widerstand. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg bis zur März-Aufwärtstrendgerade (= Eindämmungslinie), deren Bremswirkung zusätzlich durch die trendentscheidende 200-Tage-Linie bei 114,37 EUR verstärkt werde. Gelinge dort der Wechsel in den formalen Aufwärtstrend, wäre anschließend das Volumenmaximum bei 116,50/117,00 EUR als nächste Hürde zu nennen.Steige die Aktie über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020, wäre das aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. In der Folge könnte ein weiterer Aufwärtsabschnitt in Richtung 2021er Juli-Tief (124,96 EUR) oder bis zum Juni- und Mai-Hoch bei 126,24 EUR bzw. 126,46 EUR angestoßen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: