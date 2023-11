Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

147,26 EUR +5,87% (16.11.2023, 09:01)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

138,90 EUR +1,71% (15.11.2023, 17:42)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (16.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Technologiekonzern Siemens habe am Morgen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24 (per 30. September) vorgelegt. Dabei hätten die Erwartungen der Analysten getroffen werden können, die Dividende liege über den Erwartungen. Gleichzeitig bleibe Siemens zuversichtlich für das laufende neue Geschäftsjahr. Zudem habe es neue Details zum geplanten Börsengang von Innomotics gegeben.Siemens habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 seinen profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und zahlreiche Rekorde erzielt. Eine historische Bestleistung im operativen Geschäft habe die Umsatzerlöse im Gesamtjahr um 11 Prozent auf vergleichbarer Basis ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte auf das obere Ende der angehobenen Prognose (9 Prozent bis 11 Prozent) steigen lassen. Sowohl das Ergebnis und die Profitabilität des Industriellen Geschäfts als auch der Gewinn nach Steuern hätten neue Rekordwerte erreicht. Nach Steuern hätten die Münchner mit 8,5 Milliarden Euro fast doppelt so viel wie im Vorjahr verdient.Von dieser hervorragenden Leistung des Unternehmens sollten auch die Anteilseigner profitieren, so Siemens. Aufsichtsrat und Vorstand würden vorschlagen, die Dividende von 4,25 Euro im Vorjahr auf 4,70 Euro je Aktie zu erhöhen. Im Vorfeld seien hier 4,51 Euro je Aktie erwartet worden.Siemens erwarte nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Zuwächse. Im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30. September) solle der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 4 bis 8 Prozent wachsen, habe das Unternehmen am Donnerstag in München mitgeteilt. Herausgerechnet seien dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Damit würde sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr aber abschwächen, als Siemens die Erlöse vergleichbar um 11 Prozent auf 77,8 Milliarden Euro gesteigert habe. Eine schwächere Entwicklung erwarte Siemens im Geschäft mit der Industrieautomation, insbesondere ein China. Dies solle in der zweiten Jahreshälfte aber wieder anziehen. Auch das Ergebnis solle 2023/24 zulegen.Der Technologiekonzern Siemens wolle sein Geschäft mit Motoren und Großantrieben Innomotics möglichst an die Börse bringen. Dazu solle mit den Vorbereitungen begonnen werden, habe das Unternehmen am Donnerstag in München mitgeteilt. Gleichzeitig würden auch Angebote von Dritten für das Geschäft geprüft und diese gegebenenfalls als Alternative in Betracht gezogen, habe es geheißen. Die Verselbstständigung von Innomotics sei inzwischen weitestgehend abgeschlossen.Die Aktie von Siemens habe seit Mitte Juni eine deutliche Korrektur vollzogen. Zuletzt habe sich das Papier aber klar stabilisieren können. Gelingt der Aktie der Sprung über den horizontalen Widerstand bei 140,00 Euro sowie anschließend über die 200-Tage-Linie wäre dies ein neues Kaufsignal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Siemens-Aktie. (Analyse vom 16.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link