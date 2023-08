Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Siemens habe am Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal (per 30. Juni) veröffentlicht. An der Börse sei der Bericht nicht gut angekommen. Die Aktie sei mit einem Minus von 4,8 Prozent als schwächster Wert des Tages im DAX aus dem Handel gegangen. Im Fokus habe die schwächere Entwicklung der Sparte Digital Industries gestanden, welche das Geschäft mit der Digitalisierung der Industrie bündele. Dieses sei in den vergangenen zwei Jahren noch sprunghaft gewachsen und zeige nun Analysten zufolge eine Normalisierung.Das dritte Geschäftsquartal von Siemens habe eine Wachstumsabschwächung gegenüber dem Vorquartal belegt. Laut Nicholas Green vom US-Analysehaus Bernstein Research hätten Umsätze und Margen in zentralen Unternehmenssparten die Erwartungen verfehlt. Auch Gael de-Bray von der Deutschen Bank habe von einer "ziemlich enttäuschenden" Entwicklung gesprochen.Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC habe dem Konzern zumindest gemischte Zahlen attestiert. Das Industriegeschäft sei schwach gewesen und habe wegen Digital Industries und der Medizintechniktochter Siemens Healthineers die Erwartungen verfehlt. Auf Konzernebene hätten geringere Kosten indes bewirkt, dass die Ergebnisse unter dem Strich den Erwartungen entsprächen.Trotz einer überraschend starken Entwicklung der Barmittel stehe unglücklicherweise die Sparte Digital Industries im Mittelpunkt, habe Jefferies-Analyst, Simon Toennessen, ergänzt.Andrew Wilson von der US-Investmentbank JP Morgan habe hingegen darauf verwiesen, dass die Auftragsentwicklung die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Allerdings sei das nur Großaufträgen in der Sparte Mobility zu verdanken - also dem Geschäft mit Bahninfrastruktur, Schienenfahrzeugen und Straßenverkehrstechnik. Dies habe die Schwäche bei Digital Industries und im Geschäft mit intelligenten Gebäuden und Energienetzwerken (Smart Infrastructure) kaschiert.Die Aktie von Siemens sei bereits im Vorfeld der Zahlen unter Druck geraten und habe sich von ihrem Hoch im Juni bei 167,00 Euro deutlich entfernt. Mit dem Kurseinbruch am Donnerstag sei das Papier auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Aus charttechnischer Sicht sei nun wichtig, dass März-Tief bei 134,66 Euro verteidigt werden könne. Ansonsten drohe weiterer Druck auf das Papier. Allerdings sei mittlerweile nun im Kurs auch viel eingepreist.Investierte Anleger sichern ihre Position weiter mit einem Stopp bei 115,00 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Siemens-Aktie. Neueinsteiger würden ein klares positives Signal abwarten. (Analyse vom 11.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)