Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

169,10 EUR +0,62% (20.12.2023, 17:20)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

168,98 EUR +0,60% (20.12.2023, 17:05)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (20.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beeindruckende Rally von Siemens setze sich weiterhin ungebremst fort. Am Mittwoch klettere die Aktie des Industriekonzerns im eher verhaltenen Marktumfeld auf ein neues Allzeithoch. Die Konjunktursorgen seien längst vergessen, immer neue Kaufempfehlungen der Analysten würden den DAX-Titel vielmehr weiter nach oben treiben.So habe die UBS beispielsweise zu Wochenbeginn das Kursziel auf 200 Euro beziffert. Im Vergleich zur Konkurrenz sei Siemens derzeit extrem werthaltig, so Analyst Andre Kukhnin, dessen Votum entsprechend "buy" laute.Weiterhin optimistisch zeige sich auch die kanadische Bank RBC mit einem Kursziel von 185 Euro und der Einstufung "outperform". Mit dem Rücktritt von Siemens-Finanzchef Ralf P. Thomas als Aufsichtsrat bei Siemens Energy distanziere sich Siemens weiter von den Problemen bei der Tochter und verbessere auch seine Gewinn- und Verlustrechnung, so Analyst Mark Fielding. Zudem werde die Beteiligung weiter reduziert. Dies werte Fielding als unter dem Strich positiv.Mehr als 40 Prozent habe die Siemens-Aktie inzwischen alleine seit Ende Oktober zugelegt. Aus charttechnischer Sicht habe der Titel mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch inzwischen quasi alle Widerstände aus dem Weg geräumt. Klar sei zwar, dass nach der Mega-Rally eine Verschnaufpause überfällig sei, dennoch seien 2024 angesichts der konjunkturellen Entwicklung, des starken operativen Geschäfts und des guten Chartbilds noch deutlich höhere Kurse drin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: