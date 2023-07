Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (03.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Bereits im März habe der DAX-Konzern angekündigt, das Geschäft mit Motoren und großen Antrieben auszugliedern. Zum 1. Juli sei die Tochter unter dem Namen Innomotics nun in Deutschland rechtlich eigenständig geworden. Unabhängig von der aktuellen Konsolidierung arbeite der Industriekonzern somit weiter an der Schärfung des eigenen Portfolios.Bis zum 1. Oktober solle die globale Ausgliederung dann auch weitgehend abgeschlossen sein. Der Motoren- und Großantriebsanbieter fasse Geschäftsaktivitäten mit Nieder- bis Hochspannungsmotoren, Getriebemotoren, Mittelspannungsumrichtern und Motorspindeln sowie Projekt- und Serviceleistungen zusammen. Gebündelt würden dabei die bisherigen entsprechenden Geschäfte der Einheiten Large Drives Applications, Digital Industries sowie den rechtlich selbstständigen Siemens-Unternehmen Sykatec und Weiss Spindeltechnologie, habe Siemens mitgeteilt. Die operative Zentrale werde in Nürnberg liegen, das Unternehmen mache über drei Milliarden Euro Umsatz und hat 15.000 Mitarbeiter.Siemens habe bereits länger angekündigt, dass die Innomotics-Bereiche nicht mehr als Kerngeschäft angesehen würden. Auch wenn man der Sparte Erfolg zutraue, solle der Fokus auf den Kernbereichen liegen. Dass dies grundsätzlich der richtige Schritt sei, zeige die Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen Monaten - an der Börse werde ein stärkerer Fokus mit höheren Bewertungen belohnt, die großen Industriekonglomerate von einst seien hingegen weniger stark gefragt.Siemens sei auf dem richtigen Weg. Der aktuelle Rücksetzer aufgrund kurzfristiger Sorgen um die so wachstumsstarke Sparte Digital Industries und der Probleme bei Siemens Energy sollte Anleger deshalb nicht in Panik versetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: