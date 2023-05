Börsenplätze Siemens-Aktie:



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (17.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe mit Siemens einer der letzten Blue Chips die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Der Industriekonzern habe dabei wieder einmal überzeugt und die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. An der Börse komme das gut an, im frühen Handel führe die Aktie den DAX an und könnte nun ein neues Jahreshoch erreichen.Siemens profitiere weiter von gut laufenden Geschäften rund um die Digitalisierung. Unterstützt werde die Entwicklung durch eine starke Auftragslage. Das Unternehmen habe deshalb die Prognose für 2022/23 (per Ende September) erhöht und erwarte nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent. Dabei herausgerechnet seien Währungs- und Portfolioeffekte. Zuletzt seien die Münchner von einem Plus von sieben bis zehn Prozent ausgegangen.Dies werde sich auch auf den Gewinn positiv niederschlagen. So solle der Gewinn je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten auf 9,60 bis 9,90 Euro steigen, nach zuvor in Aussicht gestellten 8,90 bis 9,40 Euro. Inklusive der Ende des Quartals erfolgten Wertzubuchung bei der Beteiligung Siemens Energy gehe der Konzern von 11,61 bis 11,91 Euro aus. Die neuen Prognosen lägen dabei über den Erwartungen der Analysten.Auch die Aussichten für die Sparten Industrie-Digitalisierung und intelligente Infrastruktur seien angehoben worden. Für das Zuggeschäft habe Siemens den Umsatzausblick erhöht. Der Technologiekonzern habe bereits zum ersten Quartal seine Aussichten erhöht.Konzernchef Roland Busch habe sich zufrieden gezeigt. Siemens habe "Allzeithochs bei den Ergebnissen bei Digital Industries und Smart Infrastructure sowie einen erneuten Rekord im Auftragsbestand" erzielt. Auch im zweiten Quartal habe Siemens mehr Neugeschäft einwerben können. Der Auftragseingang sei um 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro gestiegen, getrieben durch die Zugsparte. Dagegen sei das Neugeschäft bei Digital Industries gesunken.Siemens sei voll auf Kurs. Die Aktie strebt weiter nach oben und bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link