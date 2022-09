7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

99,69 EUR -1,86% (20.09.2022, 14:23)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

99,72 EUR -1,27% (20.09.2022, 14:14)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.09.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach wie vor zu kaufen.Die Siemens AG sei ein weltweit tätiges Unternehmen mit Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Der Konzern gliedere sich in die industriellen Divisionen Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility und halte eine Mehrheitsbeteiligung (75,4%) an Siemens Healthineers sowie eine 40%- Beteiligung am Elektro- und Energietechnikhersteller Siemens Energy. Letzterer sei zu 67% am Windkraftanlagen-Hersteller Siemens Gamesa beteiligt, der aus der Fusion von Gamesa und Siemens Wind Power im Jahr 2017 hervorgegangen sei und seinen Sitz im spanischen Zamudio habe. Bis Jahresende solle Siemens Gamesa komplett übernommen und von der Börse genommen werden.Während der Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal 2022 gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus von 7% (+1% auf vergleichbarer Basis) auf EUR 22,0 Mrd. ein robustes Niveau erreicht habe, habe sich der Umsatz im Jahresvergleich um 4% (+1% auf vergleichbarer Basis) auf EUR 17,9 Mrd. erhöht. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen ("Book-to-Bill-Ratio") habe mit 1,23 erneut auf einem hohen Niveau gelegen. Der Auftragsbestand habe mit EUR 99 Mrd. einen Rekordwert erreicht.Unter dem Strich hätten die Münchener im Berichtsquartal einen auf die Anteilseigner entfallenden Konzernverlust nach Steuern von EUR 1,65 Mrd. eingefahren. Analysten hätten im Schnitt mit einem Gewinn in Höhe von EUR 1,69 Mrd. gerechnet. Wenngleich die Markterwartungen hiermit auf den ersten Blick verfehlt worden seien, so sei im Ergebnis auch eine nicht zahlungswirksame Wertminderung des Siemens Energy-Anteils in Höhe von EUR 2,7 Mrd. enthalten. Diese ergebe sich aus dem Verwässerungseffekt infolge der Siemens Gamesa-Übernahme durch die Tochter Siemens Energy, zumal die EUR 4,2 Mrd. schwere Transaktion neben Krediten (bis zu EUR 2,5 Mrd.) und einer Pflichtwandelanleihe (EUR 960 Mio.) auch über eine Kapitalerhöhung bei Siemens Energy finanziert werden solle.Siemens erwarte für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 6% bis 8% und ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1. Die Prognose für den Gewinn je Aktie vor Einmaleffekten habe zuletzt bei EUR 8,70 bis 9,10 gelegen (2020/21: EUR 8,32). Unter Einbezug der Wertminderung infolge der Gamesa-Übernahme sollten es nun zwischen EUR 5,33 und EUR 5,73 sein.Im Rahmen des unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprogramms DEGREE peile Siemens zahlreiche Maßnahmen an. So sei unter anderem der CO2-Fußabdruck seit 2019 um 36% reduziert worden. Gleichzeitig werde das Konzept des Ecodesigns (d.h. ressourceneffiziente Produktentwicklung) sukzessive ausgerollt. Die Bestrebungen des Unternehmens, einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels und Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit zu leisten, würden auch extern wahrgenommen. So führe Siemens das Nachhaltigkeitsranking des Dow Jones Sustainability Index in der Vergleichsgruppe Industrie an.Die strukturellen Wachstumstrends, auf die Siemens seine Kernkompetenzen ausrichtet, seien weiterhin intakt - Dekarbonisierung, Automatisierung und Digitalisierung. Das laufende Geschäftsjahr zeichne sich bislang weiterhin durch ein gutes Momentum bei Aufträgen und einer robusten Umsatzentwicklung aus. Größere Unterbrechungen durch gestörte Lieferketten habe man bislang gut vermeiden können.Aufgrund der zunehmenden makroökonomischen Unsicherheiten sei der Ausblick zwar mit einem gewissen Abwärtsrisiko behaftet, dieses sehe der Analyst allerdings im aktuellen Kursniveau eingepreist.Aaron Alber, Analyst der RBI, bestätigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für die Siemens-Aktie. Das Kursziel von EUR 123 (zuvor: EUR 125) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 20.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen