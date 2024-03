Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der deutsche Technologiekonzern sehe sich weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dies bekräftigte Finanzvorstand Ralf Thomas gegenüber der Börsen-Zeitung. Zuletzt sei die Aktie von Siemens unter Druck geraten, nachdem sich Thomas auf der jüngsten Investorenkonferenz der Bank of America mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung des Segments Digital Industries vorsichtig gezeigt habe.Das Auftragswachstum sei mau, gerade die Nachfrage aus China, habe es auf der Investorenkonferenz geheißen. Gegenüber der Börsen-Zeitung habe Thomas nun erklärt: "Für die Jahresprognose des Konzerns mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir werden unsere Ziele erreichen." Siemens erwarte früheren Angaben zufolge ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 4 bis 8% und einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 9,93 Euro auf 10,40 bis 11 Euro.Thomas zufolge verlaufe das Geschäft anders als gedacht. "Vielleicht sieht der Siemens-Profitabilitätsmix am Ende des Geschäftsjahres ein bisschen anders aus, als wir ihn zu Beginn des Jahres erwartet haben." Insgesamt sei der Konzern gut unterwegs, es gebe aber Unterschiede zwischen den einzelnen Geschäften. Dabei habe der Manager Aussagen vom 19. März bekräftigt, dass dem Automatisierungsgeschäft derzeit ein kräftiger Wind ins Gesicht wehe. "Dieser ist noch intensiver, als wir dies vor Weihnachten erwartet haben", so Thomas.Zugleich gebe es aber an vielen Stellen im Unternehmen Rückenwind. So sei die Nachfrage nach Data-Centern weiterhin extrem stark. Zudem erfordere der Übergang zu Alternativen Energien Investitionen in vielen Bereichen der Elektrifizierung und der Gebäudetechnik. Lücken, die dringend durch Übernahmen geschlossen werden müssten, sehe Thomas nicht. Der Konzern sei allerdings auch finanziell jederzeit handlungsfähig, wenn es die Möglichkeit gebe, sich substanziell zu verstärken mit einer Kombination von Hard- und Software sowie datenorientierten Nachhaltigkeitsstrategien.Nach der Rally zuvor sei die Verschnaufpause bei der Aktie ohnehin nicht ungewöhnlich. Insgesamt laufe es bei Siemens ganz klar weiter rund. Langfristig bleibe der DAX-Titel ein Basisinvestment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: