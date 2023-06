Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (30.06.2023/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Seit mehreren Jahren schon ist China der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Dieser Motor sei jedoch angesichts der Corona-Pandemie und insbesondere der Null-Covid-Strategie des Landes ins Stocken geraten. Nichtsdestotrotz zeichne sich mehr und mehr eine wirtschaftliche Erholung in Fernost ab. So habe China im ersten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet.Auch der deutsche Traditionskonzern Siemens sehe dort weiteres Potenzial. "Der chinesische Markt ist stark und wird weiterwachsen", so Siemens-Chef, Roland Busch, jüngst im "Handelsblatt"-Interview. Aus diesem Grund erhöhe Siemens seine Kapazitäten im Automatisierungswerk Chengdu um 40 Prozent für ca. 140 Millionen Euro und wolle so weiter am chinesischen Wirtschaftswachstum partizipieren. Hieraus könne ein bedeutender Kundenstamm in Asien bedient werden, denn mit einem Umsatz von ca. 18 Milliarden Euro hätten Kunden im asiatischen Raum dem Konzern im letzten Jahr knapp 25 Prozent des Gesamtumsatzes eingebracht.Spätestens die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es durchaus von Vorteil sein könne, Produktionsstätten regional zu diversifizieren, um so möglichen Engpässen in den Lieferketten entgegenzuwirken. Dies könnte ein möglicher Grund sein, weshalb Siemens neben dem neuen Engagement in China ein weiteres Projekt in Asien angehe.Zukünftig entstehe in Singapur eine neue Produktionsstätte, von der aus in erster Linie südostasiatische Absatzmärkte beliefert werden sollten. Der Preis dieses High-Tech-Werks solle sich auf eine niedrige dreistellige Millionensumme belaufen. Das Interessante dabei sei, dass das neue Werk in Singapur die gleichen Produkte fertigen solle, wie das bereits vorhandene Werk in Chengdu.Auf den ersten Blick würden Argumente wie die Degression der Fixkosten dafürsprechen, sich auf einen Standort zu begrenzen, doch Siemens setze bewusst auf zwei Standorte. Dies lasse ebenfalls vermuten, dass eine strategische Entscheidung dieser Neuinvestition zugrunde liege. Auch angesichts der ungewissen geopolitischen Lage in der Region scheine dieser Schritt, eine kluge Entscheidung zu sein. Somit versuche Siemens, auf dem asiatischen Markt einen Mittelweg zu gehen, der die Risiken, welche von einem alleinigen Engagement in China ausgehen würden, minimieren solle. Ob sich diese Strategie langfristig als sinnvoll erweise, werde womöglich erst in einiger Zeit ersichtlich.Trotz der schwächeren Konjunktur habe der letzte Quartalsbericht ein positives Bild der laufenden Geschäfte gezeichnet. Denn in den Kernsparten "Digital Industries" und "Smart Infrastructure" habe Siemens Rekordgewinne verzeichnet. Im Gegensatz zum Vorjahresquartal befinde sich nun auch die weniger starke "Mobility"-Sparte in der Gewinnzone. Daneben sei der Auftragseingang um 13 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro gestiegen. Angesichts dieses starken Quartals habe der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht angehoben. Statt eines Umsatzwachstums von 7 bis 10 Prozent erwarte man nun ein Wachstum von 9 bis 11 Prozent. Ob sich dieses Wachstum im laufenden Jahr tatsächlich realisieren lasse, bleibe offen. Insbesondere die jüngst bekannt gewordenen Probleme bei dem Schwesterkonzern Siemens Energy könnten für Siemens einen Dämpfer liefern.Im Jahr 2020 habe die Siemens AG ihr Energiegeschäft in die Siemens Energy AG ausgelagert. Die Produktpalette von Siemens Energy habe damit Gas- und Dampfturbinen, Generatoren und Transformatoren umfasst. Hinzugekommen sei eine Beteiligung an der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa , welche über die letzten Jahre stetig erhöht worden sei. Siemens Energy habe damit am Wachstumsmarkt der Erneuerbaren Energien partizipieren wollen, was dem Unternehmen jedoch kürzlich zum Verhängnis geworden sei.Am Abend des 22.06.2023 habe Siemens Energy eine Gewinnwarnung aufgrund von gravierenden Problemen bei Siemens Gamesa veröffentlicht. Das ohnehin schon sanierungsbedürftige Unternehmen habe Qualitätsmängel bei Teilen für die Onshore-Windturbinen festgestellt, die zu über einer Milliarde Euro an Mehrkosten führen könnten. Der Kapitalmarkt habe Siemens Energy infolgedessen abgestraft. Die Aktie sei um ca. 37 Prozent eingebrochen, was laut Reuters dem drittgrößten Tagesverlust eines DAX-Unternehmens überhaupt entspreche.Doch warum seien die Probleme bei Siemens Energy für die Siemens AG relevant? Siemens sei immer noch mit 21 Prozent an Siemens Energy beteiligt, weshalb ein Kursverfall bei Siemens Energy auch negative Auswirkungen auf den eigenen Jahresabschluss haben könne. Wie gravierend dieser Einfluss jedoch letzten Endes ist, bleibt abzuwarten, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 29.06.2023)