Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

165,82 EUR -1,30% (08.02.2024, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

168,16 EUR +0,47% (07.02.2024, 17:38)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (08.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der DAX -Konzern Siemens habe am Morgen seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten deutlich gesteigert werden können, insgesamt lasse das Wachstumstempo aber nach. Stark habe sich der Auftragseingang entwickelt, der deutlich besser ausgefallen sei, als vom Markt im Vorfeld erwartet. Auch das Ergebnis der Industriegeschäfte habe über den Prognosen gelegen.Der Umsatz steige in den drei Monaten per Ende Dezember um 2 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Hier hätten Analysten im Vorfeld mit 18,6 Milliarden Euro allerdings etwas mehr erwartet. Auf vergleichbarer Basis - also Währungs- und Portfolioeffekte herausgerechnet - habe das Umsatzplus bei 6 Prozent gelegen und damit leicht über der Prognose von 5,8 Prozent. Auch das Ergebnis der Industriegeschäfte, das die operative Entwicklung abbilde, habe mit 2,7 Milliarden Euro leicht über den Erwartungen von 2,6 Milliarden Euro gelegen. Das Ergebnis nach Steuern sei von 1,6 Milliarden Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie habe von 1,87 Euro auf 3,03 Euro zugelegt, was die Erwartungen ebenfalls übertroffen habe.Besonders erfreulich sei die Entwicklung des Auftragseingangs, der auf vergleichbarer Basis 2 Prozent auf 22,3 Milliarden zugelegt habe. Hier habe Siemens die Prognosen von 20,5 Milliarden deutlich schlagen können. Dabei habe Siemens von Großaufträgen im Zuggeschäft Mobility profitiert. Ein Geschäftsfeld bekomme das derzeit schwierige Umfeld allerdings deutlich zu spüren. Der Auftragseingang bei der Vorzeigesparte Digitale Industrien sei im ersten Quartal um fast ein Drittel auf knapp 4 Milliarden Euro gesunken.Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023/24 habe Siemens bekräftigt und gehe von einem weiteren Umsatz- und Gewinnplus aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: