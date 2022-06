XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (30.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Übernahme von Brightly Software kommt bei Analysten gut an - AktienanalyseSiemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) baut sein Geschäft für Gebäude- und Infrastrukturtechnik mit einem milliardenteuren Zukauf aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe, übernehme er Brightly Software aus den USA. Das Unternehmen greife Daten aus Gebäuden wie Schulen, Krankenhäusern oder auch Industriebetrieben und den dort installierten Anlagen ab - unabhängig vom Hersteller - und helfe deren Betreibern mit einer App bei der Überwachung. "Sie kann viele verschiedene Anlagen analysieren, deren Alter schätzen, vorhersagen, wann sie kaputtgehen könnte - und den Auftrag zur Reparatur geben, bevor ein Problem auftritt", so der für die Infrastruktur-Sparte SI verantwortliche Vorstand Matthias Rebellius gegenüber Reuters. Das Ergebnis seien geringere Ausfallzeiten und Wartungskosten.Für das Unternehmen mit seinen 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von 180 Mio. Dollar greife Siemens tief in die Tasche. Der Kaufpreis betrage 1,575 Mrd. Dollar zuzüglich einer erfolgsabhängigen Komponente. Es sei damit die teuerste Übernahme seit der Aufspaltung in drei börsennotierte Unternehmen. Von ihrer Richtigkeit sei CEO Roland Busch dennoch überzeugt: "Damit bieten wir unseren Kunden die Technologie, die sie benötigen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben und äußerst nachhaltige Gebäude zu schaffen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die heutige Übernahme unterstützt unsere Wachstumsziele, insbesondere im Hinblick auf Umsätze im Digital- und Software-as-a-Service-Geschäft (SaaS)."Auch Analysten würden den Deal positiv werten. Die Akquisition stärke nicht nur das SaaS-Geschäft, sie werde auch die Profitabilität des Konzerns in der Digitalisierung von Gebäudetechnik (Smart Infrastructure) erhöhen, glaube Simon Toennessen von Jefferies. Siemens selbst erhoffe sich von Brightly Synergieeffekte von rund einer halben Mrd. Euro, im Jahr 2024 solle sich der Zukauf positiv im Konzernergebnis niederschlagen. An der Börse sei die Übernahme ebenfalls gut angekommen. Die Aktie habe nach Bekanntgabe deutlich zulegen können, ehe es angesichts von Rezessionsängsten wieder abwärts gegangen sei - ein Thema, das die Börse wohl noch länger beschäftigen werde. (Ausgabe 25/2022)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,89 EUR -3,61% (30.06.2022, 13:48)