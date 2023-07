Börsenplätze Siemens-Aktie:



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (13.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Stück für Stück arbeite sich die Siemens-Aktie nach der scharfen Korrektur wieder nach oben. Die 150-Euro-Marke sei bereits zurückerobert worden. Derweil stelle Siemens die Weichen für die Zukunft und lasse seinen Worten Taten folgen. Von den angekündigten Milliarden-Investitionen fließe nun viel in das eigene Land.Etwa die Hälfte der aktuellen Investitionsinitiative gehe nach Deutschland, wie Konzernchef Roland Busch am Freitag in Erlangen mitgeteilt habe. Dort habe er auch die neueste Investition bekannt gegeben: 500 Millionen für den Ausbau der Forschungs- und Fertigungskapazitäten des örtlichen Digital-Industries-Standorts mit rund 3.500 Beschäftigten. Dabei sollten auch neue Arbeitsplätze entstehen - wie viele, habe Busch aber noch nicht gesagt.Der Großteil der Investitionen solle in einen Ausbau der Fertigungskapazität gehen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der zum Verkündungstermin nach Erlangen gekommen sei, habe sich erfreut gezeigt: Die Investition sei ein starkes Signal für den Innovations- und Produktionsstandort Deutschland, habe er gesagt. "Damit stärkt Siemens die Innovationskraft unseres ganzen Landes."Derzeit werde viel über die Herausforderungen der deutschen Wirtschaft diskutiert, so Busch. "Die Energiepreise sind hoch. Steuern und Löhne auch. Viel zu viel Bürokratie, die Infrastruktur bröckelt. Und es fehlen Fachkräfte." Viele Unternehmen investierten derzeit lieber im Ausland, habe er gesagt. Dass Siemens in Deutschland investiere und sich damit "nicht als Geisterfahrer" fühle, liege unter anderem daran, dass es hierzulande, etablierte, erfolgreiche wirtschaftliche Ökosysteme gebe. Zudem seien Talente, Fachkräfte und Infrastruktur für den Konzern wichtiger als die Energiepreise, denn Siemens sei kein energieintensives Unternehmen.Außerhalb Deutschlands seien bisher unter anderem Projekte in China, Singapur, Spanien und den USA im Rahmen der Investitionsinitiative bekannt.Siemens ist auf Kurs, die Investitionen dürften sich auszahlen, so Maximilian Völkl. "Der Aktionär" habe den jüngsten Rücksetzer bereits als Kaufgelegenheit gewertet. Die Aktie dürfte zeitnah wieder in Richtung der Hochs über 165 Euro klettern. (Analyse vom 13.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link