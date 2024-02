XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

170,60 EUR +1,45% (08.02.2024, 12:56)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (08.02.2024/ac/a/d)



London (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von eToro:Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) eröffnete am Donnerstag fast 3 Prozent niedriger bei 164 Euro, was offenbar auf eine Enttäuschung der Anleger über die Quartalszahlen hinweist, so die Experten von eToro.Dies markiere einen weiteren Rückzug vom Rekordhoch von 171 Euro, das Anfang Januar erreicht worden sei.Insbesondere die Industrieautomation zeige nicht die gewünschte Dynamik, jedoch hätten die Aufträge im Zuggeschäft überzeugt und schwächere Bereiche ausgleichen können.Trotz einiger Herausforderungen könnte Siemens von der Aussicht auf zusätzliche konjunkturelle Stimulusmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung sowie den zahlreichen Zinssenkungen großer Zentralbanken wie der FED und der EZB profitieren. Diese Maßnahmen könnten Siemens einen bedeutenden Schub geben, die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen steigern und das Unternehmen bei der Erreichung seiner Wachstumsziele unterstützen.Obwohl die Aktie seit ihrem Tiefpunkt im Oktober um über 40 Prozent gestiegen sei, habe es bisher keine wesentliche Korrektur gegeben. Der Relative Strength Index (RSI) zeige keinen überkauften Markt an, was darauf hindeute, dass Käufer bald versuchen würden, das Rekordhoch zu testen. (Analyse vom 08.02.2024)