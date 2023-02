Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (08.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der deutsche Industriekonzern werde am morgigen Donnerstag seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2022/23 vorlegen. Zudem finde auch die Hauptversammlung von Siemens statt.Das Management um Konzernchef Roland Busch sei trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds für das neue Geschäftsjahr zuversichtlich. Der Optimismus speise sich aus vollen Auftragsbüchern: Siemens habe zuletzt auf einem Rekordauftragsbestand von 102 Mrd. Euro gesessen. Umsatz und Gewinn sollten daher 2022/23 deutlich steigen. Im vergangenen Geschäftsjahr hätten Milliardenabschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy sowie Belastungen wegen des Rückzugs aus dem Russlandgeschäft die Bilanz getrübt. Das Tagesgeschäft sei aber robust gelaufen. Siemens habe etwa im Schlussquartal noch einmal starke Zuwächse bei Umsatz und Gewinn erzielt. Für das Geschäft mit der Digitalisierung erwarte Siemens zweistellige Wachstumsraten.Unterdessen schraube Siemens weiter an seinem Portfolio - wie der Ausgliederung des Geschäfts mit großen Motoren (LDA). Um das Geschäft schlagfertiger aufzustellen, füge Siemens weitere Bereiche hinzu und forme daraus eine neue Gesellschaft mit einem Jahresumsatz von etwa 3 Mrd. Euro und rund 14.000 Beschäftigten. Dies entspreche früheren Aussagen Buschs zufolge einer Verdopplung des ursprünglichen Geschäfts.Unter anderem solle das Geschäft mit Niederspannungs- und Getriebemotoren, das Spezialgeschäft mit hochpräzisen Motorspindeln sowie der Komponentenhersteller Sykatec in die neue Gesellschaft miteinfließen. Dieser Umbau dürfte die nächsten Monate in Anspruch nehmen. Die Abspaltung könnte sowohl über einen Verkauf als auch über eine Börsennotierung erfolgen. Dies dürfte aber wahrscheinlich nicht mehr im laufenden Jahr passieren.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: