XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

134,94 EUR +0,60% (14.09.2023, 12:10)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (14.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Sorgen über das Digitalgeschäft - AktienanalyseÜber viele Monate kannte die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nur eine Richtung: nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch damit sei es vorbei. Sorgen bereite Anlegern vor allem die Entwicklung der Sparte Digitals Industries (DI), welche das Geschäft mit der Digitalisierung der Industrie bündele und in den vergangenen zwei Jahren sprunghaft gewachsen sei. Diese habe zwar auch im dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und Ergebnis zulegen können, allerdings deutlich langsamer als zuletzt. Zudem sei der Auftragseingang in der Sparte um 35 Prozent auf 4,1 Mrd. Euro gesunken. Insbesondere im kurzzyklischen Geschäft mit der Automatisierung von Fabriken habe sich ein "beschleunigter Rückgang" gezeigt, habe es geheißen.Und Besserung sei zunächst nicht in Sicht: In der Vorstandsetage gehe man davon aus, dass sich das abschwächende Bestellverhalten auch im vierten Quartal und bis in das Geschäftsjahr 2024 hinein fortsetzen werde. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Siemens für seine ertragsreichste Sparte daher nun ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis zwischen 13 und 15 Prozent. Zuvor sei ein Plus von 17 bis 20 Prozent angepeilt worden. Auch die Marge dürfte leicht niedriger ausfallen als zunächst in Aussicht gestellt. Hier werde nun mit einem Wert zwischen 22 und 23 Prozent gerechnet. Bislang hätten 22,5 bis 23,5 Prozent im Plan gestanden.Für Gael de-Bray kein Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 185 (aktuell: 134,39) Euro abzurücken. Die Sorgen über das Digitalgeschäft seien übertrieben, so der Analyst. Auch wenn dieser Geschäftsbereich etwas enttäuscht habe, ändere das nichts an seiner positiven Sicht auf die Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:134,78 EUR +0,45% (14.09.2023, 12:23)