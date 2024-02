Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

162,92 EUR -1,24% (13.02.2024, 15:53)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

163,04 EUR -1,27% (13.02.2024, 15:39)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (13.02.2024/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Die starke Ergebnisentwicklung des Vorjahres habe sich auch im Auftaktquartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 fortgesetzt. Neben einer kräftigen Umsatzsteigerung habe man auch einen hohen Auftragseingang verbucht.Die strukturellen Wachstumstrends, auf die Siemens seine Kernkompetenzen ausrichte, seien weiterhin intakt: Dekarbonisierung, Automatisierung und Digitalisierung. Das abgelaufene Geschäftsjahr habe sich durch eine äußerst robuste Entwicklung bei Aufträgen und Umsätzen ausgezeichnet. Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 könne sich sehen lassen, welcher die starke Positionierung des Unternehmens in Wachstumsfeldern unterstreiche.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung und hebt das Kursziel von EUR 170 auf EUR 183 für die Siemens-Aktie an. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Siemens-Aktie: