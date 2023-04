Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (05.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ein Basisinvestment im DAX.Im verhaltenen Marktumfeld müsse auch die Siemens-Aktie der jüngsten Gegenbewegung etwas Tribut zollen. Ein neues Rekordhoch lasse damit noch auf sich warten. Auch eine neue Kaufempfehlung der Société Générale könne vorerst keinen Schwung verleihen, für Zuversicht würden die Worte der Analysten aber allemal sorgen.Société Générale-Analyst, Alasdair Leslie, sehe einige Argumente für eine Neubewertung der Siemens-Aktie. Der Konzern profitiere mit Digital Industries und Smart Infrastructure von langfristigen Wachstumstrends und verfüge über die besten Gewinnaussichten in der Branche. Leslie rechne damit, dass die Ziele für die beiden Bereiche in den kommenden neun bis zwölf Monaten angehoben würden.Angesichts der positiven Aussichten habe der Experte die Siemens-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel habe er ebenfalls angehoben - von 155 auf 185 Euro. Auf dem aktuellen Niveau sehe Leslie damit ein Potenzial von 28 Prozent.Anleger sollten sich von dem Rücksetzer am Mittwoch nicht verunsichern lassen. Siemens verfüge über starke Geschäftsfelder und sei ein Profiteur der Digitalisierung. DAX , so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: