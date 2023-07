Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

148,12 EUR -1,41% (19.07.2023, 21:52)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

148,46 EUR -1,16% (19.07.2023, 17:40)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (19.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der DAX-Titel verliere am Mittwoch etwas an Boden. Die nachhaltige Rückeroberung der psychologisch wichtigen 150-Euro-Marke lasse damit weiter auf sich warten. Derweil habe sich Siemens-Chef Roland Busch in einem Interview mit der "BILD" geäußert - die Bundesregierung komme dabei alles andere als gut weg.So rechne Busch mit steigenden Strompreisen und widerspreche damit den Aussagen der führenden Ampel-Politiker. Die Anfangs-Investitionen in das neue Energiesystem seien sehr hoch. "Wir werden ein Strom-Importland sein und bleiben. Wenn wir aber die Innovationskraft stärken, werden wir das anderweitig kompensieren können", sage Busch, der mit Siemens trotz der Risiken viel Geld in Deutschland investiere. "Ich sehe kein höheres Risiko, weil wir mit unseren Werken nicht nur Kunden in Deutschland beliefern, sondern weltweit. Zudem sind unsere Werke nicht sehr energieintensiv, auch deshalb ist das Risiko eingrenzbar", erkläre er die Beweggründe. Bis 2030 werde Siemens den CO2-Ausstoß auf null reduzieren, Standort-Verlagerungen wegen der Energiepreise seien kein Thema."Es wird immer enger, die Ausbau-Ziele für Erneuerbare zu erreichen. Wir müssen Genehmigungen für Wind und Sonne schneller vorantreiben - aber vor allem auch für den Netzausbau", habe Busch dennoch klare Forderungen an die Regierung. Deutschland fehle es aber auch an einer starken Infrastruktur bei Transport, Energie und Kommunikation. "Die Welt wird uns überholen, wenn wir nicht schneller werden."Busch finde zwar wenig lobende Worte für die Regierung. Dass er dennoch in den Ausbau der Standorte investiere, sei ein starkes und richtiges Zeichen. Vor allem im Bereich der Digital Industries habe der Konzern starke Wachstumschancen und sollte seine führende Position weiter stärken. Dann dürfte auch die Siemens-Aktie zeitnah wieder den Weg nach oben einschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: