Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Rezessionsängste hätten die Siemens-Aktie zuletzt deutlich belastet. Knapp oberhalb der 100-Euro-Marke habe sich der DAX-Titel inzwischen zwar stabilisiert, noch fehle allerdings der Schwung für steigende Kurse. Am Donnerstag, 11. August, lege der deutsche Industriekonzern nun seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.Die Kerngeschäfte Digitalisierung, smarte Infrastruktur und das Zuggeschäft dürften auch im dritten Quartal rund gelaufen sein. Trotz steigender Kosten und Lieferkettenproblemen würden Analysten hier mehr Umsätze und Ergebnis erwarten. Die Marge im Digitalisierungsgeschäft dürfte weiter von der Umstellung des Softwarebereichs auf ein Abo-Modell belastet werden. Dagegen habe sich die Geschäftsentwicklung der Medizintechniktochter Siemens Healthineers abgeschwächt, das zuletzt so erfolgsverwöhnte Unternehmen habe bereits einen Gewinnrückgang veröffentlicht.Problemkind sei aber der Energietechnikkonzern Siemens Energy , den Siemens vor knapp zwei Jahren abgespaltet habe und seitdem noch etwa 35% halte. Siemens habe Anfang Juli Milliarden auf die Beteiligung abgeschrieben, was das Ergebnis nach Steuern im dritten Quartal Unternehmensangaben zufolge mit etwa 2,8 Mrd. Euro belasten werde. Siemens Energy kämpfe mit erheblichen Problemen bei seiner Windkraft-Tochter Siemens Gamesa sowie millionenschweren Belastungen im Zusammenhang mit dem geplanten Rückzug aus Russland und habe für das dritte Quartal mehr als eine halbe Milliarde Verlust angehäuft. Inwieweit sich die Abschreibung auf den Ausblick des Konzerns auswirke, wolle Siemens am Donnerstag mitteilen. Bislang gehe das Unternehmen konzernweit von einem Anstieg des Gewinns je Aktie bereinigt um bestimmte Kaufpreiseffekte von 8,32 Euro im Vorjahr auf 8,70 bis 9,10 Euro aus. Dabei profitiere der Konzern auch vom Verkauf von Randgeschäften, etwa die Veräußerung des Post- und Paketgeschäfts von Siemens Logistics sowie von Yunex Traffic. Gestiegene Kosten sollten durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden.Beim Umsatz habe sich das Management um Konzernchef Roland Busch zuletzt mit einem erwarteten vergleichbaren Umsatzplus von 6 bis 8% etwas optimistischer als zuvor gezeigt. Dabei herausgerechnet seien Währungs- sowie Portfolioeffekte. Dabei habe Siemens zum Halbjahr auf einen Rekordauftragsbestand blicken können. Der größte Anteil der Umsatzerlöse für das zweite Halbjahr stehe bereits in den Büchern, habe Busch Mitte Mai erklärt.Die Abschreibungen auf die Energy-Beteiligung dürfte Siemens im Quartal tief in die roten Zahlen drücken: So würden die Experten in einem von Siemens zur Verfügung gestellten Konsens einen Nettoverlust nach Minderheiten von 532 Mio. Euro erwarten. Das operative Ergebnis der Industriegeschäfte würden sie dagegen von rund 2,3 Mrd. auf gut 3 Mrd. Euro steigen sehen. Allerdings seien die Daten vor der Veröffentlichung der Zahlen von Healthineers und Energy erhoben worden. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten seien zuletzt von einem operativen Ergebnis von 2,88 Mrd. Euro ausgegangen und würden auch einen höheren Nachsteuerverlust erwarten.Die Zahlen dürften kurzfristig die Richtung vorgeben. Da die Konjunkturentwicklung bei Siemens weiterhin eine wichtige Rolle spiele, würden hier Risiken bleiben. Langfristig sei der Konzern aber gut positioniert und habe mit dem Umbau und dem Fokus auf Digitalisierung den richtigen Weg eingeschlagen. Anleger sollten an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link