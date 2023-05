unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (27.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im September 2020 sei Siemens Energy als Abspaltung von Siemens an die Börse gegangen. Ursprünglich habe sich die Mutter innerhalb der ersten 18 Monate von der verbliebenen Beteiligung trennen wollen. Aber noch immer halte der Konzern 32% an der Energietechnik-Tochter. Das könnte sich aber zeitnah ändern.Auf einer Presseveranstaltung am Donnerstag habe sich der ehemalige Siemens-CEO und jetzige Siemens-Energy Aufsichtsratschef Joe Kaeser zu der Restbeteiligung geäußert. Er habe auf die jüngsten Aussagen von Siemens-Finanzchef Ralf Thomas verwiesen, nach denen sich Siemens wahrscheinlich auf der Bilanzpressekonferenz im November zu den Plänen äußern werde.Eine Möglichkeit dürfte sein, dass die Beteiligung per Sonderdividende an die Siemens-Anleger ausgeschüttet werde. "Wenn jemand, der so klug und erfahren ist, wie Herr Thomas, sich dazu äußert und auch einen konkreten Zeitrahmen nennt, dann glaube ich, dann ist da doch etwas in Bewegung geraten", habe Kaeser nun gesagt. "Wir wissen ja, dass im November auch über Dividenden gesprochen wird typischerweise. Wer weiß, was da alles kommt."Siemens wolle sein Portfolio entflechten. Dazu wäre eine Lösung für die Siemens Energy-Beteiligung ein wichtiger Schritt. Eine Sonderdividende könnte Sinn machen, auch die Altaktionäre würden profitieren. Vor November dürfte es allerdings keine Entscheidung geben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2023)