Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

147,26 EUR +0,35% (09.08.2023, 15:24)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

147,24 EUR +1,07% (09.08.2023, 15:15)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (09.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens präsentiere am morgigen Donnerstag seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (per 30. Juni). Das Geschäft rund um die Digitalisierung von Industrie und Infrastruktur laufe derzeit wie geschmiert und treibe den Technologiekonzern an. Nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Geschäftsquartal hätten die Münchner daher zum zweiten Mal in ihrem Geschäftsjahr die Prognose angehoben.Für die zweite Jahreshälfte habe sich das Management um Konzernchef Roland Busch zuletzt optimistisch gezeigt - auch wenn es von einer allmählichen Normalisierung der Wachstumsraten ausgehe.Siemens habe nach dem ersten Geschäftshalbjahr auf einem Rekordauftragsbestand von 105 Mrd. Euro gesessen. Davon sollten im restlichen Geschäftsjahresverlauf noch rund 30 Mrd. Euro als Umsatz realisiert werden, wie das Unternehmen angekündigt habe. Doch nicht alles laufe rund bei den Münchnern. So schwächle die Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Das Unternehmen, das bereits Zahlen vorgelegt habe, habe auch im dritten Geschäftsquartal enttäuscht. Die Beteiligung an dem Energietechnikkonzern Siemens Energy gebe ebenfalls keinen Anlass zur Freude: Dort würden massive Probleme im Windgeschäft immer neue Löcher in die Bilanz reißen.Im Schnitt würden Analysten für das dritte Quartal einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro erwarten, nach 17,9 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie werde bei 2,14 Dollar erwartet.Insbesondere die Probleme bei Siemens Energy hätten der Siemens-Aktie zuletzt zugesetzt. Insgesammt stimme der Kurs bei Siemens aber. Man dürfe gespannt sein, ob der Quartalsbericht neue Impulse für die Aktie liefere.DER AKTIONÄR wird am Donnerstagmorgen über die Entwicklung berichten, Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link