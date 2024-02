XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (02.02.2024/ac/a/d)



Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 119,48 EUR Ende Oktober in einem starken Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im bisherigen Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung sei am 2. Januar 171,06 EUR erreicht worden. In der Folge habe die Aktie eine Korrektur gestartet und sei bis in den Bereich leicht über dem 50er-EMA zurückgekommen, bevor dann eine weitere Aufwärtsbewegung begonnen habe. Dabei habe die Aktie auch den 10er-EMA überwinden und bisher weiterhin verteidigen können.AusblickDie Aktie von Siemens sei am Vortag in einem Rücksetzer direkt am 10er-EMA aus dem Handel gegangen. Zudem mit einer bullischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen unteren Schatten. Solange der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden könne, sei kurzfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Dabei sollte das Papier weiter Kurs auf den Widerstand um 170 EUR und das Verlaufshoch bei 171,06 EUR nehmen. Sollte es doch zu einem Rücksetzer kommen, wäre die Aktie auf der Unterseite durch den 50er-EMA und die Ichimoku-Wolke gut unterstützt. (Analyse vom 02.02.2024)