ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (03.01.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens: Kurzfristige Chance - ChartanalyseDie Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) befindet sich einem Tief bei 95,07 EUR vom 28. September 2022 in einer steilen Rally, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie auf ein Hoch bei 137,04 EUR geführt. Nach diesem Hoch habe der Wert auf die Marke bei 126,46 EUR zurückgesetzt. Nach einer kleinen Bodenbildung, die mit dem Ausbruch über 128,20 EUR abgeschlossen worden sei, laufe die Aktie seit Tagen oberhalb von 128,20 EUR seitwärts.Die Siemens-Aktie habe kurzfristig die Chance, an das letzte Hoch bei 137,04 EUR zurückzukehren. Gelinge der Aktie ein Ausbruch über dieses Hoch, wäre sogar eine Rally an das Allzeithoch bei 157,96 EUR möglich. Sollte der Wert aber per Tagesschlusskurs unter 126,46 EUR zurückfallen, würde sich ein Verkaufssignal ergeben, das auf eine weitere Konsolidierung in Richtung 119,17 EUR oder sogar 112,70-109,70 EUR schließen ließe. (Analyse vom 03.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:129,12 EUR -0,77% (03.01.2023, 08:54)XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:129,82 EUR +0,14% (02.01.2023, 17:36)