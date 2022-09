Börsenplätze Siemens-Aktie:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In gut einer Woche ende bei Siemens das laufende Geschäftsjahr 2021/22. Hohe Abschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy sowie weitere Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland hätten dem Konzern im dritten Quartal einen Milliardenverlust eingebrockt. Abseits dessen seien die Geschäfte jedoch recht robust gelaufen. Die Einschätzungen einzelner Analysten würden dennoch stark auseinander gehen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Siemens auf "underperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Gekürzte Gasverfügbarkeiten für europäische Industrieunternehmen seien nun unvermeidbar, so Analystin Sarah McCarthy. Die Industrie habe in den vergangenen Jahren etwa 30 Prozent des Gasverbrauchs ausgemacht. Dies untermauere, dass es schwer werde, auf alternative Energiequellen auszuweichen. Die Industrieproduktion dürfte auf Jahressicht um bis zu 9 Prozent zurückgehen."Derzeit sehen wir nur geringe direkte Auswirkungen auf unsere Fabriken, weil unsere Produktion nicht energieintensiv ist", habe Vorstand, Roland Busch, noch bei der Vorlage der Q3-Zahlen Anfang August erklärt. Den Strombedarf in Europa decke Siemens zu fast 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Erdgas werde nur in einigen nachgelagerten Bereichen der Produktion genutzt. "Und falls das Gas knapp wird, haben wir vorbeugende Maßnahmen getroffen, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten", so Busch.Die Schweizer Großbank UBS habe die Kaufempfehlung für die DAX -Aktie in dieser Woche mit einem Kursziel von 153 Euro bestätigt. Die Analysten um Guillermo Peigneux würden zwar kurzfristig noch mit einem fortgesetzten Abschwung im Kapitalgütersektor rechnen und hätten vereinzelt die Gewinnerwartungen gekürzt. Allerdings sähen sie eine Stimmungswende im Sektor bald kommen. Anleger sollten sich dabei unter anderem auf Unternehmen im Transformationsprozess konzentrieren - wie beispielsweise Siemens.Wie die Geschäfte bei Siemens derzeit tatsächlich laufen würden, würden erst die Geschäftszahlen Anfang November zeigen. Da die Konjunkturentwicklung bei dem DAX-Konzern weiter eine wichtige Rolle spiele, würden Risiken bestehen bleiben.Kurzfristig drohen im angeschlagenen Marktumfeld weitere Rücksetzer, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Siemens-Aktie. (Analyse vom 23.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link