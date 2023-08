7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (10.08.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) weiterhin zu kaufen.Unternehmensstruktur: Die Siemens AG sei ein weltweit tätiges Unternehmen mit Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Der Konzern gliedere sich in die industriellen Divisionen Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility und halte eine Mehrheitsbeteiligung (75,4%) an Siemens Healthineers sowie eine 34,6%-Beteiligung am Elektro- und Energietechnikhersteller Siemens Energy. Letzterer sei zu 67% am Windkraftanlagen-Hersteller Siemens Gamesa beteiligt gewesen, der aus der Fusion von Gamesa und Siemens Wind Power im Jahr 2017 hervorgegangen sei und seinen Sitz im spanischen Zamudio gehabt habe. Mitte März 2023 habe Siemens Energy erfolgreich eine EUR 1,26 Mrd. schwere Kapitalerhöhung durchgeführt, mit deren Erlös Siemens Gamesa komplett übernommen worden sei. Die Transaktionskosten hätten sich in Summe auf EUR 4,05 Mrd. belaufen.Umsatzentwicklung und Auftragseingang: Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis um 10% auf EUR 18,9 Mrd. geklettert. Zum Wachstum hätten sämtliche Sparten im industriellen Geschäft beigetragen, wobei dieses in Smart Infrastructure mit einem Plus von 15% am stärksten ausgefallen sei. Der Auftragseingang habe sich mit einem Plus von 15% auf ein Volumen von EUR 24,2 Mrd. ebenfalls äußerst robust gezeigt. Das Book-to-Bill-Verhältnis habe mit formidablen 1,28 (Q2: 1,22) weiterhin deutlich über dem Zielwert von 1 gelegen.Ergebnisentwicklung: Unter dem Strich hätten die Münchener im abgelaufenen Quartal im industriellen Geschäft ein Ergebnis von EUR 2,75 Mrd. (-4% im Jahresvergleich) eingefahren, womit die Erwartungen der Analysten von im Schnitt EUR 2,93 Mrd. etwas verfehlt worden seien. Im Vorjahresquartal sei hier ein Verkaufsgewinn bei Mobility in Höhe von EUR 0,7 Mrd. enthalten gewesen. Die Ergebnismarge des industriellen Geschäfts habe sich im Jahresvergleich von 17,0% auf 15,3% verringert. Der freie Cashflow habe sich von EUR 2,29 Mrd. auf EUR 2,95 Mrd. erhöht. Der Konzern-Gewinn nach Steuern habe EUR 1,44 Mrd. betragen und die Erwartungen ebenfalls verfehlt. Im Vorjahr sei noch ein Verlust von EUR 1,53 Mrd. eingefahren worden. Während in diesem Berichtsquartal die Siemens Energy-Beteiligung einen Verlust von EUR 0,6 Mrd. eingebracht habe, hätten im Vorjahresquartal eine Wertminderung an der Siemens Energy in Höhe von EUR 2,7 Mrd. sowie russlandbezogene Effekte in Höhe von EUR 0,6 Mrd. auf das Ergebnis gedrückt.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2022/23 habe Siemens die Prognose bestätigt. Man erwarte weiterhin ein Wachstum der Umsatzerlöse auf vergleichbarer Basis in einer Bandbreite zwischen 9% und 11% sowie ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen (Book-to-Bill-Verhältnis) von über 1. Der Gewinn je Aktie vor Einmaleffekten solle zwischen EUR 9,60 und EUR 9,90 betragen (2021/22: EUR 8,84 auf bereinigter Basis).Nachhaltigkeit: Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms DEGREE peile Siemens zahlreiche Maßnahmen an. So sei unter anderem der CO2-Fußabdruck seit 2019 um 46% reduziert worden; bis 2030 sollten die eigenen Operationen eine CO2-Bilanz von Netto-Null aufweisen. Die tatsächlichen Emissionen wolle man bis 2030 um 90% gegenüber 2019 verringern, wofür man EUR 650 Mio. in die Hand nehmeZuversichtlich stimme Alber der trotz des gegenwärtig herausfordernden Marktumfelds bestätigte Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23, der die starke Positionierung des Unternehmens in Wachstumsfeldern unterstreiche.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine "Kauf"-Empfehlung für die Siemens-Aktie. Das Kursziel von EUR 170 (zuvor: EUR 184) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 10.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen