XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

159,40 EUR -0,86% (09.01.2024)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (10.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Korrektur nach dem Allzeithoch - ChartanalyseNachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) mit einem neuen Allzeithoch in das neue Jahr gestartet war, gingen die Kurse anschließend in eine Korrektur über, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Mit Kursgewinnen von 23,2% im November und 10,3% im Dezember sei es bei der Siemens-Aktie zu einer starken Jahresendrally gekommen. Zum Start in das neue Jahr seien die Notierungen dann bis auf das neue Rekordhoch bei 171,06 EUR gestiegen, seien im Anschluss (nach neun Gewinnwochen in Folge) jedoch unter Druck gekommen und hätten am vergangenen Freitag bis auf 158,10 EUR zurückgesetzt. Unter dem Strich hätten die Papiere in der ersten Handelswoche 5,5% an Wert verloren.Ausblick: Während sich die Siemens-Aktie am Montag (+0,2%) zunächst habe stabilisieren können, hätten die Kurse gestern erneut nachgegeben und seien mit einem Minus von 0,9% auf 159,40 EUR zurückgefallen.Das Long-Szenario: Um die Korrektur zu beenden, müssten die Notierungen im ersten Schritt über das Mai-Hoch bei 161,02 EUR steigen und danach die offene Kurslücke vom Freitag bei 162,42 EUR schließen. Darüber könnte sich anschließend Raum für einen Hochlauf bis zum Juni-Hoch eröffnen, das bei 167,00 EUR einen markanten Widerstand bilde. Gelinge dort der Break, würde das Allzeithoch vom 2. Januar bei 171,06 EUR in den Fokus rücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:159,30 EUR -0,04% (10.01.2024, 08:40)