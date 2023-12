XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

156,98 EUR +0,63% (04.12.2023, 17:00)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (04.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Münchner Technologiekonzern unterstütze den US-Chipriesen Intel bei der Umstellung auf eine neue Produktionstechnik, die kleinere Chip-Strukturen ermögliche. Die auf drei Jahre angelegte Zusammenarbeit ziele darauf ab, die Effizienz in den Chip-Fabriken zu steigern, insbesondere im Hinblick auf eine verbesserte Energieeffizienz, wie die beiden Unternehmen am Montag bekanntgegeben hätten.Um besser mit dem taiwanischen Marktführer TSMC mithalten zu können, nehme Intel Milliarden in die Hand, um die Produktion auf die EUV-Lithografie umzustellen. Die EUV-Technologie, die mit ultravioletter Strahlung arbeite, verbrauche sehr viel Energie und sei so zentral für die moderne Chipherstellung, dass wichtige Teile der Produktion drumherum angeordnet würden.Siemens verspreche sich davon Lerneffekte, um diesen Aufbau der Produktion auch auf andere Bereiche übertragen zu können. "Andere Branchen gehen auch in diese Richtung", habe Cedrik Neike, der Chef der Industrieautomatisierungs-Sparte Digital Industries gesagt. Neike habe die Zusammenarbeit mit Intel mit jener verglichen, die Siemens mit dem Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz habe. Dort gehe es um die Umstellung von Verbrenner- auf Elektromotoren.Die Zusammenarbeitet verspreche für beide Unternehmen große Vorteile. Die Intel und Siemens Aktien seien auf langfristige Sicht daher weiterhin gute Investitionen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:157,00 EUR +0,54% (04.12.2023, 17:14)