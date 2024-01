Börsenplätze Siemens-Aktie:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (17.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie gerate im schwächelnden Marktumfeld am Mittwoch wieder unter Druck. Mit dem neuen Jahrestief trübe sich das Chartbild wieder ein. Derweil treibe der DAX-Konzern den Umbau weiter voran. Beim geplanten Verkauf des Geschäfts mit Motoren und Großantrieben Innomotics gebe es laut einem Pressebericht Fortschritte.Siemens wolle Ende Februar erste Gebote einsammeln und hoffe auf einen Verkaufserlös von mehr als 3 Mrd. Euro, berichte das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise. Der Verkauf solle bis September abgeschlossen werden. Das Unternehmen sei für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen gewesen.Zu den Interessenten, mit denen Siemens erste Gespräche geführt habe, würden v.a. Finanzinvestoren gehören, habe es weiter geheißen. Es gebe allerdings auch mindestens ein Unternehmen, das strategisches Interesse zeige und die Sparte selbst weiterführen möchte. Vergangene Woche hätten die beauftragten Banken BNP und Goldman Sachs ausführliche Informationspakete an Interessenten verschickt, schreibe das Blatt.Kontakte habe es mit Finanzinvestoren wie Bain, KPS, CD&R, Brookfield, Apollo und Fountainvest gegeben. Die Informationspakete seien zudem an Wettbewerber wie die japanische Nidec und Baker Hughes aus den USA gegangen.Es zeichne sich darüber hinaus noch eine weitere Veräußerung ab, heiße es im "Handelsblatt". Im vergangenen Jahr sei der Verkaufsprozess für die Sparte mit Gepäcksortiermaschinen gestartet. Siemens habe das Geschäft schon vor einigen Jahren verselbständigt. Der Verkauf habe sich in der Corona-Krise aber aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der Luftfahrt verzögert. Vor Weihnachten hätten schließlich mehrere Interessenten erste Gebote abgegeben, habe es weiter geheißen. Ein Abschluss der Verhandlungen sei ebenfalls noch im laufenden Geschäftsjahr möglich.Der tiefgreifende Konzernumbau bei Siemens sei nach wie vor nicht zu Ende. Mit dem Fokus auf Digitalisierung gehe der DAX-Riese den richtigen Weg, das werde sich zeitnah auch wieder im Aktienkurs widerspiegeln. Die Siemens-Aktie bleibe für langfristig orientierte Anleger ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link