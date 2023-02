XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

140,06 EUR -0,57% (08.02.2023)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (08.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens werde nach einem starken Start in das bis Ende September laufende Geschäftsjahr optimistischer. Der Umsatz solle im Geschäftsjahr 2022/23 auf vergleichbarer Basis - also ohne Effekte aus Zu- und Verkäufen sowie Währungsumrechnungen - jetzt um sieben bis zehn Prozent zulegen, wie das im DAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mitgeteilt habe.Die Spanne sei damit an beiden Enden um je einen Prozentpunkt erhöht worden. Zudem sei die Erwartung für die Profitabilität in zwei der drei Sparten angehoben worden. Beim Gewinn je Aktie vor Effekten aus der sogenannten Kaufpreisallokation werde sich das ebenfalls positiv auswirken. Dieser werde jetzt in einer Bandbreite zwischen 8,90 Euro und 9,40 Euro erwartet. Die Latte liege hier damit jetzt 20 Cent höher. Im vergangenen Geschäftsjahr sei dieser Wert unter anderem wegen einer Wertberichtigung auf die Beteiligung an Siemens Energy um rund ein Drittel auf 5,47 Euro eingebrochen.Die Prognoseerhöhung bestätige den "Aktionär" in seiner bullishen Einschätzung: Die starken Zahlen könnten dem Kurs nun zusätzliche Impulse verleihen. Langfristig würden die Aussichten durch den aufwendigen Umbau hin zu mehr Digitalisierung ohnehin stimmen. Der Stoppkurs sollte bei 98,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 08.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:144,88 EUR +1,91% (08.02.2023, 21:59)