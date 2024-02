Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

165,60 EUR +0,10% (09.02.2024, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

165,84 EUR -2,32% (09.02.2024, 09:56)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (09.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den starken Quartalszahlen sei die Siemens-Aktie am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch geklettert. Doch am Freitag ziere der Industriekonzern im frühen Handel nun das Ende des deutschen Leitindex. Anleger sollten deshalb aber nicht in Panik verfallen, denn der Rücksetzer habe einen einfachen Grund.Neben den Zahlen habe am Donnerstag bei Siemens auch die Hauptversammlung stattgefunden. Dabei sei eine Dividende von 4,70 Euro je Aktie beschlossen worden. Das habe auf dem Niveau des gestrigen Schlusskurses einer Rendite von 2,8 Prozent entsprochen. Am heutigen Freitag werde sie entsprechend ex-Dividende gehandelt. Ohne den Abschlag würde die Aktie aktuell sogar im Plus handeln. Anleger würden sich dann voraussichtlich am kommenden Dienstag über das Geld auf dem Konto freuen können.Spannend seien zudem die Forderungen der Fondsgesellschaft DWS und der Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) gewesen. Diese hätten nach dem langwierigen und tief greifenden Umbau der vergangenen Monate eine weitere Fokussierung vom Management gefordert. Genannt worden seien dabei sowohl die Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers als auch die Zugsparte Mobility, die noch optimal zum Portfolio des Industriekonzerns passen würden.Siemens-Chef, Roland Busch, habe allerdings erklärt, "dass beide Geschäfte gut zur technologischen Ausrichtung von Siemens passen". Healthineers würde etwa teilweise die gleichen Kundengruppen adressieren wie die Mutter. Deshalb wolle man langfristiger Mehrheitsaktionär bleiben. Bei der Krisentochter Siemens Energy wolle Busch derweil am Plan festhalten, die Beteiligung noch weiter abzuschmelzen.Siemens bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: