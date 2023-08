XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (22.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach der Talfahrt der vergangenen Wochen gehe es bei Siemens in dieser Woche endlich wieder bergauf. Die Aktie des Industriekonzerns habe sich im freundlicheren Marktumfeld von den Tiefs gelöst. Am Dienstag habe Siemens zudem einen Zukauf vermeldet, der auf den Bereich Ladelösungen für die Elektromobilität abziele.Siemens übernehme den niederländischen Anbieter von Schnellladelösungen für batterieelektrische Bus- und Lkw-Flotten Heliox. Der DAX-Konzern übernehme die Anteile der Private-Equity-Firma Waterland sowie einer Beteiligungsgesellschaft, in der die Anteile von Mitarbeitenden und anderen Einzelpersonen gebündelt seien. Künftig solle Heliox mit seinen rund 330 Mitarbeitern zur Sparte Smart Infrastructure gehören. Angaben zum Kaufpreis seien nicht gemacht worden.Das Chartbild bei Siemens habe sich zuletzt deutlich eingetrübt, zumal auch die Zahlen enttäuscht hätten. Dennoch würden die langfristigen Aussichten unverändert gut bleiben. Der Umbau und der Fokus auf Digitalisierung würden sich auszahlen. Anleger könnten deshalb an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:136,80 EUR +0,77% (22.08.2023, 15:13)