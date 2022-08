Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (19.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Nach der rapiden Talfahrt im ersten Halbjahr habe sich die Lage bei Siemens Healthineers inzwischen etwas beruhigt. Auch die deutlichen Ausschläge nach den Zahlen habe der DAX -Titel verkraftet, doch die Situation in der Medizintechnikbranche bleibe kompliziert.Für J.P. Morgan komme Healthineers damit aber noch am besten klar. Abgesehen von der Corona-Pandemie sei das zweite Quartal mit zahlreichen Gewinnwarnungen das Schlimmste gewesen, an das er sich erinnern könne, habe Analyst David Adlington in seiner Branchenstudie düstere Worte gefunden. Vor allem die Inflation belaste die Unternehmen. Da aber die Gewinne entsprechend fielen, seien die Bewertungsmultiplikatoren nicht so stark gesunken. Mit Blick auf "Bottom-Fishing" bleibe er deshalb vorsichtig.Entsprechend gebe Adlington in seiner Branchenstudie auch kaum Kaufempfehlungen. Bei Fresenius Gerresheimer oder Synlab würde er derzeit nicht zugreifen. Die Ausnahme: Siemens Healthineers. Hier laute die Einstufung "overweight", das Kursziel von 63,10 Euro liege 25 Prozent über dem aktuellen Niveau.Die Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu Siemens Healthineers. (Analyse vom 19.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: