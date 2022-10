Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

44,90 EUR +0,85% (18.10.2022, 13:10)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

44,90 EUR +1,40% (18.10.2022, 13:10)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (18.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Nach der milliardenschweren Gewinnwarnung des Wettbewerbers Philips sei die Aktie von Siemens Healthineers in der vergangenen Woche ebenfalls unter Druck geraten. Doch inzwischen habe sich der DAX-Konzern wieder von den Tiefs gelöst. Vor allem zwei Gründe würden für die Erholung beim Medizintechnikriesen sorgen.So spiele Healthineers natürlich das deutlich verbesserte Marktumfeld in die Karten. Im starken Gesamtmarkt würden die Bullen auch bei der Siemens-Tochter wieder zugreifen. Hinzu komme, dass sich im Bereich knapp oberhalb der 40-Euro-Marke inzwischen eine charttechnische Unterstützung herauskristallisiert habe.Der zweite Pluspunkt sei neuer Rückenwind vonseiten der Analysten. So habe Morgan Stanley Siemens Healthineers mit Kursziel 57 Euro und Einstufung "overweight" wieder neu in die Bewertung aufgenommen. Als Pluspunkt werde zum einen der Rekordauftragsbestand genannt, der positiv auf die Umsatzerwartungen wirke. Zum anderen verfüge Healthineers über eine führende Position in den Bereichen der Bildgebungssparte und habe durch die Varian-Übernahme Marktanteile im Bereich Strahlentherapie hinzugewinnen können.Jefferies habe derweil das Kursziel zwar von 61 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Lasse man die Corona-Tests außen vor, sei die Auftragsentwicklung ermutigend, so Analyst James Vane-Tempest. Die vollen Bücher würden das Wachstum untermauern. Wegen der Inflation blicke er aber dennoch etwas vorsichtiger in die Zukunft.Anleger bleiben auch angesichts der Bewertung an Bord, beachten aber den Stopp bei 40 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: