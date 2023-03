XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

50,32 EUR -0,75% (21.03.2023, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (22.03.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Über die vergangenen Monate bildete sich in der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) eine steigende Dreiecksformation aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang Februar hätten die Bullen versucht, diese Formation nach oben aufzulösen. Der Ausbruch sei jedoch fehlgeschlagen und in den vergangenen Wochen die bis dato federführende Trendlinie unter Druck gekommen. Gestern sei die Aktie erneut im Widerstandsbereich um 51,42 EUR gescheitert und habe in einem bullischen Marktumfeld 0,75% gegenüber dem Vortag verloren.AusblickSei es der Gesamtmarkt, der die Siemens-Healthineers-Aktie noch oben halte? Ganz ausgeschlossen sei dies nicht. Sofern der Widerstandsbereich bei 51,42 EUR nicht geknackt werden könne, bestehe das Risiko einer weiteren Verkaufswelle. Dabei könnte es nun auch unter den bei ca. 49 EUR beginnenden Unterstützungsbereich gehen. Ein weiteres Ziel läge dann um 46 EUR. Auf der Oberseite würden sich den Bullen derzeit gleich zwei Herausforderungen entgegenstellen. Der Widerstand bei 51,42 EUR sei bereits genannt worden. Diesem folge recht schnell die alte Dreiecksbegrenzung um 52,50 EUR. (Analyse vom 22.03.2023)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:50,20 EUR -0,71% (22.03.2023, 08:44)