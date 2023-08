XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com (17.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Varian bremst - AktienanalyseDer Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) hat wenig berauschende Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar habe das Unternehmen im dritten Geschäftsquartal mit 451 Mio. Euro knapp ein Viertel mehr als vor einem Jahr verdient. Das habe allerdings an einer sinkenden Steuerquote gelegen. Das EBIT dagegen sei um drei Prozent auf 740 Mio. Euro zurückgegangen. Neben dem Wegfall der coronabedingten Gewinne sei eine enttäuschende Entwicklung bei Varian mitverantwortlich gewesen."Vorübergehende Herausforderungen bei der Auslieferungslogistik" hätten bei dem vor zwei Jahren übernommenen Krebsspezialisten zu einem Gewinneinbruch um fast ein Drittel geführt, habe der Medizintechnikkonzern erklärt. Zudem könne Varian die inflationsbedingt gestiegenen Kosten nur verzögert an die Kunden weitergeben. Für das Geschäftsjahr 2022/23 sei bei dem Krebsspezialisten daher nur noch mit einer bereinigten operativen Umsatzrendite (EBIT-Marge) von 14 bis 15 (bisher 16 bis 18) Prozent zu rechnen.Anleger hätten enttäuscht reagiert. Eigentlich habe sich der Konzern von der Übernahme eine Ankurbelung von Umsatz und Gewinn versprochen. Dass Siemens Healthineers nach einem schwächeren ersten Halbjahr den Umsatz auf vergleichbarerer Basis immerhin wieder um 3,6 Prozent habe steigern können und für den Gesamtkonzern trotz Varian die Prognosen bestätigt habe, sei zur Nebensache geraten. Auch Analysten hätten Kritik geäußert, seien grundsätzlich aber weiter optimistisch gestimmt, was die langfristigen Aussichten des Unternehmens betreffe. Von neun Analysten, die den Titel beobachten würden, würden sechs zum Kauf raten, es gebe keine Verkaufsempfehlung. (Ausgabe 32/2023)