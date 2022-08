XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (11.08.2022/ac/a/d)



Die Siemens Healthineers-Aktie habe am Vortag noch einmal die 50-Euro-Marke getestet - erfolgreich, wie sich am Donnerstag herausstellen solle. Es fehle nur noch ein Tick, und das Papier des deutschen Medizintechnik-Konzerns würde auch das jüngste Hoch bei 52,42 Euro überwinden. Sollte der Ausbruch über diese Marke gelingen, seien das die nächsten Ziele.Im Falle eines neuen Kaufsignals dürfte die Siemens Healthineers-Aktie des zunächst das Anfang Juni aufgerissene Gap schließen. Dessen Kanten lägen bei 54,56 und 54,76 Euro. Sollte der Bereich auch keine große Hürde darstellen, wäre Platz bis 56 Euro. Hier verlaufe zurzeit die 200-Tage-Linie und ein horizontaler Widerstand. Nach unten sichere die 50-Euro-Marke ab.Den Schock nach den schwächeren Quartalszahlen habe die Siemens Healthineers-Aktie verdaut. Die Belastungen durch angespannte Lieferketten und hohe Kosten schienen ohnehin nur temporärer Natur sein. Für langfristig orientierte Anleger sei die Siemens Healthineers-Aktie ein Kauf, aber auch für Trader sei das Set-up sehr vielversprechend, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)