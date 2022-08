Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (02.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers lege an diesem Mittwoch, 3. August, seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 vor. Nachdem der Konzern zuletzt zweimal die Prognose angehoben habe, seien die Erwartungen hoch. Allerdings nehme der Gegenwind für die Branche inzwischen auch zu.Einige Analysehäuser hätten im Juli deshalb ihre Kursziele für Siemens Healthineers gesenkt. So etwa die Experten von Kepler Chevreux, die das mit den Corona-Lockdowns in China begründet hätten. Diese hätten Auswirkungen auf die Lieferketten gehabt, aber auch die Geschäfte mit Bildgebungs- und Diagnostik-Anlagen gebremst. Trotz der Rezessionssorgen sähen Analysten die Perspektiven mittelfristig positiv.Die Quartalszahlen dürften wegen des Gegenwinds aus China einen Druck auf den Umsatz und die Margen belegen, habe auch Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel notiert. Er glaube aber, dass sich der Medizintechnikkonzern besser als befürchtet geschlagen haben sollte. Jefferies-Analyst James Vane-Tempest sehe in China ebenfalls den größten Gegenwind für die Medizintechnikfirma. Mit Margen voraussichtlich unter der Jahresprognose erhöhe sich die Abhängigkeit vom Schlussquartal.J.P. Morgan-Experte David Adlington gehe davon aus, dass Siemens Healthineers die Hemmnisse nur zum Teil durch Rückenwind von der Währungsseite ausgeglichen haben dürfte. Die Nachfrage selbst bleibe seiner Einschätzung nach unterdessen robust.Analyst Odysseas Manesiotis von der Privatbank Berenberg halte dagegen die Sorgen am Markt vor Gegenwind aus China für unbegründet. Schließlich bedeuteten die Lieferkettenprobleme keinen Nachfrageverlust und zudem sollten die Schwierigkeiten nur von kurzer Dauer sein. Trotz womöglich schwächerer Quartalszahlen sehe der Experte die Jahresprognose daher nicht gefährdet.In einem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens würden Analysten im Schnitt für das dritte Geschäftsquartal ein organisches Umsatzminus von drei Prozent erwarten - nachdem im Vorjahr das Geschäft mit den Schnelltests zu einem sprunghaften Wachstum geführt habe. Nominal sollte der Umsatz leicht von fünf auf 5,15 Milliarden Euro gestiegen sein. Die höheren Kosten dürften das Ergebnis belasten, das bereinigte EBIT sähen die Experten deshalb von 945 Millionen auf 805 Millionen Euro sinken.Unter dem Strich dürfte Siemens Healthineers mit 415 Millionen Euro jedoch mehr verdient haben als im Vorjahr, als 390 Millionen Euro verbucht worden seien. Den Grund sähen Experten in einem besseren Finanzergebnis und niedrigeren Steuerzahlungen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie würden sie hingegen auf 0,50 Euro prognostizieren - nach 0,56 Euro im Vorjahr.Für das Geschäftsjahr 2021/22 würden sie ein organisches Wachstum von 6,1 Prozent erwarten, was eher Richtung unteres Ende der von Healthineers ausgegebenen Prognosespanne ziele. Je Aktie sähen sie derzeit einen bereinigten Gewinn von 2,31 Euro.Siemens Healthineers sei gut aufgestellt, um sich auch im schwierigen Marktumfeld zu behaupten. Das Chartbild sei aussichtsreich. Stimmen die Zahlen, sind weitere Gewinne drin, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Healthineers-Aktie. (Analyse vom 02.08.2022)