Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (09.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Nachdem die Siemens Healthineers-Aktie in der vergangenen Woche zunächst mit einem heftigen Rücksetzer auf den Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal reagiert habe, seien die Verluste in kürzester Zeit mehr als wettgemacht worden. Das Chartbild sehe wieder gut aus und die operativen Aussichten würden langfristig stimmen. Auch die Experten würden optimistisch bleiben.24 Analysten würden die Siemens Healthineers-Aktie laut der Nachrichtenagentur Bloomberg derzeit covern. 18 davon würden zum Kauf raten, sechs Mal laute das Votum "halten". Zum Verkauf rate kein einziger Experte. Das durchschnittliche Kursziel laute 62,03 Euro und liege rund 20% über dem aktuellen Niveau. In der Spitze würden die Ziele bis in den Bereich von 75 Euro gehen.Auch charttechnisch sehe es bei Siemens Healthineers weiterhin gut aus. Bis auf den kurzen Ausreißer nach den Zahlen sei der Aufwärtstrend seit den Juni-Tiefs weiter intakt. Auch der Widerstandsbereich bei 49/50 Euro, der sich aus den Tiefs von Ende April und Anfang Mai ergebe, sei mittlerweile überwunden worden. Rein vom Chartbild könnte der DAX-Titel nun schnell bis etwa 57,50 Euro weiter klettern.Optimistische Analysten, ein starker Chart und das grundsätzlich starke Geschäftsmodell würden für Siemens Healthineers sprechen. Die Belastungen durch angespannte Lieferketten und hohe Kosten dürften nur temporärer Natur sein. Anleger mit einem langfristigen Horizont könnten auf dem aktuellen Niveau klar weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:51,32 EUR -0,93% (09.08.2022, 10:08)