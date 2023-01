XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

49,82 EUR +1,59% (13.01.2023, 17:38)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (16.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Nackenlinie im Fokus - ChartanalyseDie Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) bildete von November 2021 bis Januar 2022 eine Topformation aus und fiel danach auf ein Tief bei 40,32 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Tief versuche der Wert einen Boden in Form einer inversen SKS auszubilden. Bei diesem Versuch habe die Aktie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch durchbrochen und diesen Ausbruch mit einem Pullback bestätigt. Aktuell ziehe der Wert ausgehend von der rechten Schulter dieser inversen SKS in Richtung Nackenlinie an.Die Aktie von Siemens Healthineers könne kurzfristig in Richtung 52,52 EUR ansteigen. Dort träfe die Aktie auf die Nackenlinie einer potenziellen Bodenformation. Ein Ausbruch über diese Nackenlinie würde ein mittelfristiges Kaufsignal darstellen. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 67,50-68,50 EUR und damit am Allzeithoch. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei 48,16 EUR abfallen, ergäbe sich ein kurzfristiges Verkaufssignal, das auf eine Bewegung in Richtung 44,60 EUR hindeuten würde. Sollte diese Marke fallen, ergäbe sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 40,32 EUR. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:50,22 EUR +0,32% (16.01.2023, 08:25)