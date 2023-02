ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (09.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Großer Satz nach oben - AktienanalyseEine geringere Nachfrage nach Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19, Lieferverzögerungen, höhere Kosten sowie die Lockdowns China haben dem Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) im ersten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) per Ende Dezember um 28 Prozent auf 647 Mio. Euro gesunken. Nach Steuern habe das Unternehmen 426 Mio. Euro verdient - zehn Prozent weniger als vor Jahresfrist. Der Umsatz habe nahezu bei knapp 5,1 Mrd. Euro stagniert, auf vergleichbarer Basis sei er um 4,5 Prozent gesunken.Wenig berauschende Zahlen, würden auch die Analysten finden. An der Börse sei es dennoch kräftig aufwärts gegangen. Womit wohl nur die wenigsten gerechnet hätten: Angesichts der Corona-Lockerungen in China, Lieferkettenentspannungen, steigender Preise und einer weiterhin robusten Auftragslage etwa in der Bildgebung und bei Varian sehe der Konzern keinen Grund, von seinen bisherigen Jahreszielen abzurücken. Das Testgeschäft ausgeklammert sollten die Erlöse 2022/23 um sechs bis acht Prozent steigen. Für das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie werde unverändert ein leichter Rückgang auf 2,00 bis 2,20 Euro erwartet. Analysten hingegen seien in einer von Healthineers Ende Januar zur Verfügung gestellten Konsensschätzung von einem minimalen vergleichbaren Umsatzplus von 0,1 Prozent sowie einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,06 Euro ausgegangen. (Ausgabe 05/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:15,465 EUR +0,91% (09.02.2023, 11:53)XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:15,395 EUR -0,68% (09.02.2023, 11:16)