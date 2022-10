Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (12.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Eine Gewinnwarnung des niederländischen Medizintechnikherstellers Philips sorge am Mittwoch dafür, dass auch die Aktie des Konkurrenten Siemens Healthineers Kursverluste hinnehmen müsse. Mit einem Minus von rund 1,5 Prozent würden die Papiere zu den schwächsten im DAX gehören. Wesentlich härter treffe es dagegen Philips.Die Philips-Aktie verliere rund 6 Prozent. Damit würden die Investoren auf die Warnung reagieren, dass der Kerngewinn des Unternehmens im dritten Quartal um 60 Prozent einbrechen werde. Zudem habe der Medizintechnikkonzern mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen und erwarte diese auch im vierten Quartal.Auch Siemens Healthineers kämpfe mit Problemen durch angespannte Lieferketten sowie allgemeinen Rezessionssorgen. Diese dürfte man dank einer starken Marktposition jedoch besser wegstecken als die Konkurrenz. Zudem könne laut Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel im laufenden Quartal mit einer Erholung des China-Geschäfts gerechnet werden. Ob sich die Erwartungen des Experten bestätigen würden und wie Healthineers im letzten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres abgeschnitten habe, werde sich mit Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 9. November zeigen.Anleger bleiben bei der "Aktionär"-Empfehlung an Bord, beachten aber den Stopp bei 40 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Siemens Healthineers-Aktie. (Analyse vom 12.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: