Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen entwickelt Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) mit seinen Regionalgesellschaften sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik, der bildgestützten Therapie, der In-vivo-Diagnostik und der innovativen Krebsbehandlung weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 71.200 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,680 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (21.02.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) unter die Lupe.Auf Basis der alten Ausbruchszone bei rund 45 EUR habe die Siemens Healthineers-Aktie im vergangenen Jahr eine untere Umkehrformation ausgeprägt. Auf diese Bodenbildung sei ein erster Aufwärtsimpuls sowie eine Konsolidierung in Form einer klassischen Flagge gefolgt. Inzwischen liege der Ausbruch gen Norden aus diesem trendbestätigenden Kursmuster vor. Das eigentlich Spannende sei aber, dass die Auflösung der Flagge mit dem Bruch des übergeordneten Baissetrends seit Ende 2021 (akt. bei 53,02 EUR) einhergehe. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der oben genannten Flagge - lasse sich auf rund 59 EUR taxieren. Auf dem Weg in diese Region würden die Hochpunkte aus den Jahren 2022 und 2023 bei 57,48/57,84/58,08 EUR wichtige Etappenziele definieren. Übergeordnet liege zudem eine große Dreiecksformation vor. In der Summe würden zuletzt also mindestens drei wichtige charttechnische Weichenstellungen gelangen. Zusätzlicher Rückenwind komme vonseiten des MACD, der bei monatlicher Berechnungsweise gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe.Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die Siemens Healthineers-Aktie in Zukunft nicht mehr in den alten Abwärtstrend zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link