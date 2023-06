Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit mehr als einem Jahr bewege sich die Aktie von Siemens Healthineers inzwischen in einer breiten Range seitwärts. Dabei seien die grundsätzlichen Aussichten für den Medizintechnikkonzern unverändert gut. Das würden auch die neuesten Analystenstudien zeigen, gleich drei Experten würden den DAX-Titel am Mittwoch zum Kauf empfehlen.Besonders optimistisch zeige sich weiterhin J.P. Morgan-Analyst David Adlington mit einem Kursziel von 70,80 Euro. Vor den Zahlen, die am 2. August veröffentlicht würden, sehe er wie erwartet eine Verbesserung der Trends, weshalb die Umsatzdynamik in den Kerngeschäftsbereichen zulege. Zudem beurteile das Unternehmen das Auftragswachstum im zweiten Halbjahr 2022/23 als recht robust.Analyst Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research rechne dagegen mit durchwachsenen Zahlen zum noch laufenden Quartal. Das operative Ergebnis dürfte leicht rückläufig sein, die Jahresziele wahrscheinlich bestätigt würden. Um diese zu erreichen, müsste sich Siemens Healthineers aber anstrengen. Dennoch rate er weiter zum Kauf mit Kursziel 64 Euro.Die dritte Kaufempfehlung stamme von Barclays-Experte Hassan Al-Wakeel. Er rechne im Gegensatz zu Friedrichs ebenfalls mit einem wachstumsstarken Quartal. Dabei dürfte sich die Marge im Imaging-Bereich gebessert haben. Fairer Wert der Aktie: 62 Euro.Anleger brauchen einen langen Atem, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: