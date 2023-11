Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen entwickelt Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) mit seinen Regionalgesellschaften sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik, der bildgestützten Therapie, der In-vivo-Diagnostik und der innovativen Krebsbehandlung weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 71.200 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,680 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (30.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer langen Durststrecke habe die Aktie von Siemens Healthineers seit einigen Wochen wieder den Gang nach oben eingelegt. Auch am Donnerstag zähle der Medizintechnikkonzern im frühen Handel zu den stärksten Werten im DAX.Die Aktie profitiere dabei von einem deutlichen Upgrade durch das Analysehaus Jefferies. Siemens Healthineers sei geradezu einmalig positioniert, um Werte zu schaffen, so Analyst James Vane-Tempest. Er habe in seiner Branchenstudie mit dem Namen "Imaging all the People" auf John Lennon's Kulthit "Imagine" angespielt und entsprechend den Blick vor allem auf die bildgebenden Produkte von Healthineers und ihren voraussichtlich immer umfangreicheren Einsatz gelegt.Vane-Tempest habe das Kursziel angesichts seiner Zuversicht deutlich von 49 auf 66 Euro angehoben. Zudem habe er die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. An der Börse komme das gut an, die Aktie setze im frühen Handel ihre Aufholjagd fort. Zuletzt habe sie bereits das Gap von Anfang August schließen können. Nun rücke sogar das Juli-Hoch bei 53,98 Euro wieder in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: