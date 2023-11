XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (03.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Healthineers habe am Donnerstag im späten Handel noch deutlich zulegen können. Der Medizintechnik-Konzern überprüfe Kreisen zufolge sein Diagnostik-Geschäft. Dies könne zu einem Verkauf oder einer Abspaltung des In-Vitro-Bereichs führen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Wie es weiter heiße, könnte das Geschäft mit bis zu 8 Mrd. USD bewertet werden. Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, habe es in den Kreisen weiter geheißen. Siemens Healthineers könne sich immer noch entscheiden, das Geschäft zu behalten. Ein Unternehmensvertreter habe sich dem Bericht zufolge nicht äußern wollen.In der kommenden Woche stehe bei Siemens Healthineers ein weiterer wichtiger Termin an. Das Unternehmen lege am Mittwoch, 8. November seine Zahlen für das zurückliegende Quartal vor. Bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im August habe Siemens Healthineers enttäuscht.Eine mögliche Abspaltung bringe neue Fantasie in den Wert. Der Quartalsbericht in der kommenden Woche könnte möglicherweise weitere Impulse liefern. Aus charttechnischer Sicht habe sich das Papier zuletzt nach eher schwachen Monaten stabilisieren können. Ein wichtiges Signal wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie bei gut 50 Euro. Anleger sollten mit einem Stopp bei 40 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:49,39 EUR +2,05% (03.11.2023, 08:28)